La Sagrada Família ja diu que podria acabar l'escalinata de la Glòria enderrocant «un sol edifici»

La Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família ja diu obertament que l'escalinata de la façana de la Glòria podria completar-se afectament "un sol edifici". Fa referència a l'edifici de Núñez i Navarro del carrer Mallorca. Això suposa, però, un gran canvi en el discurs oficials dels impulsors de la basílica, que històricament sempre havien recordat que el projecte d'Antoni Gaudí demanava enderrocar les dues illes de cases que queden entre la Sagrada Família i el carrer Aragó, per generar unes grans vistes del temple des de la perspectiva mar.
Ara, però, assumeixen que el projecte de l'escalinata es podria executar enderrocant un sol edifici i passen la pilota a l'Ajuntament sobre si aquest ha de ser el final del projecte de Gaudí. Ho fan conscients que això seria una proposta "de mínims" i que si es fes així, s'afectarien menys veïns, però alhora s'acabaria el projecte amb unes vistes que quedarien reduïdes i amb una escalinata que acabaria donant a una mena de cul de sac que xocaria amb la resta d'edificis de la illa compresa entre el carrer Mallorca i el carrer València.
Tot plegat emergeix després que les negociacions entre els habitants de l'entorn, el govern municipal i la Junta es frenessin, quan estaven a punt de culminar mesos enrere, tal com va explicar Nació. Ara, en una roda de premsa oficial, el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha deixat clar que podrien "acabar el projecte" si desapareix "un sol edifici". Un cop desfet aquest "obstacle" es podrien trigar 10 anys més a acabar la totalitat del projecte, ha verbalitzat Martínez. Tanmateix, ràpidament ho ha matisat, apuntant que ho veu més "un desig que una realitat".
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