07 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Un jutjat de Barcelona investigarà l’expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa

Societat

  • Concentració aquest dijous als peus de la Sagrada Família en protesta per l'expulsió de cantaires a la missa -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de setembre de 2026 a les 21:55

El Tribunal d’Instància de Barcelona ha admès a tràmit la querella d’Acció Cassandra contra l’expulsió i l’encapsulament exterior de diversos cantaires durant la visita del papa Lleó XIV al país. El col·lectiu d’advocats denuncia presumptes delictes de detenció il·legal, prevaricació administrativa, vulneració de drets fonamentals i discriminació ideològica i nacional.

El jutjat ha ordenat a la Policia Nacional i als Mossos d’Esquadra que identifiquin el cap de l’operatiu que va ordenar l’"encapsulament exterior i confinament" dels cantaires. També ha demanat preservar les gravacions de les càmeres de seguretat de l’interior de la basílica i de la via pública del perímetre on es va produir l’encapsulament.

Els fets es van produir després que alguns participants intentessin exhibir partitures amb una estelada impresa al dors. Acció Cassandra defensa que l’expulsió, l’encapsulament i el tracte als cors infantils no poden considerar-se una simple incidència logística i reclama investigar si hi va haver una actuació policial arbitrària i amb component discriminatori.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar