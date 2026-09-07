Un jutjat de Barcelona investigarà l’expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa

El Tribunal d’Instància de Barcelona ha admès a tràmit la querella d’Acció Cassandra contra l’expulsió i l’encapsulament exterior de diversos cantaires durant la visita del papa Lleó XIV al país. El col·lectiu d’advocats denuncia presumptes delictes de detenció il·legal, prevaricació administrativa, vulneració de drets fonamentals i discriminació ideològica i nacional.\r\n\r\nEl jutjat ha ordenat a la Policia Nacional i als Mossos d’Esquadra que identifiquin el cap de l’operatiu que va ordenar l’"encapsulament exterior i confinament" dels cantaires. També ha demanat preservar les gravacions de les càmeres de seguretat de l’interior de la basílica i de la via pública del perímetre on es va produir l’encapsulament.\r\n\r\nEls fets es van produir després que alguns participants intentessin exhibir partitures amb una estelada impresa al dors. Acció Cassandra defensa que l’expulsió, l’encapsulament i el tracte als cors infantils no poden considerar-se una simple incidència logística i reclama investigar si hi va haver una actuació policial arbitrària i amb component discriminatori.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl govern espanyol contradiu l'Europa sobre l'agressió a un aficionat per dur una estelada: «Prudència» Marc Orts i Cussó\r\n\r\n