Barcelona ja té el seu primer minibús elèctric: s'estrena a una línia de barri

Barcelona ja compta amb un primer minibus 100% elèctric en funcionament. Es tracta d'un vehicle pensat com a bus de barri (d'un paquet de cinc unitats que aniran incorporant-se pròximament) i que ja està actiu a la línia 185, que connecta Canyelles i la Vall d'Hebron. Aquests nous vehicles els proveeix l'empresa Yutong i s'incorporen a la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tot incloent també les funcionalitats dels autobusos clàssics, com és la prestació del servei de portes i rampa per a persones amb mobilitat reduïda. Amb aquest moviment, i amb altres licitacions per a busos més grans, incloent-hi els articulats, està planificat arribar l'any vinent a tenir 372 vehicles de zero emissions. Això suposarà que més del 30% de la flota de TMB serà elèctrica. \r\n