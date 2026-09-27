CCOO se suma a l’acampada de Sol i reclama un «tsunami social» per un decret d’habitatge ambiciós

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha donat suport a l’acampada de la Puerta del Sol de Madrid i ha anunciat que aquest dilluns s’hi sumaran membres del sindicat. Sordo ha fet una crida a impulsar un "tsunami social" per exigir a les administracions mesures "ambicioses" i "urgents" davant la crisi de l’habitatge.\r\n\r\nEl dirigent sindical ha reclamat mesures per evitar desnonaments com el de Maricarmen i impedir que els fons d’inversió "acaparin" habitatges i expulsin els llogaters. També ha defensat articular una mobilització entre els sindicats, però que podria tenir una "derivada laboral", i no ha descartat "cap escenari de lluita i de mobilització".\r\n\r\nPel que fa al decret que el govern espanyol vol aprovar dimarts, Sordo ha deixat clar que CCOO no està negociant amb l’executiu de Pedro Sánchez. Tot i això, ha reclamat que sigui "ambiciós" i ha demanat "pressionar des del carrer" perquè els grups parlamentaris l’aprovin al Congrés.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nSánchez treballa «contrarellotge» per alinear el bloc de la investidura per l'habitatge Natàlia Pinyol\r\n\r\n