El govern espanyol contradiu l'Europa sobre l'agressió a un aficionat per dur una estelada: «Prudència»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una crida a la "prudència" i ha demanat "evitar conclusions precipitades" després que l'Europa hagi denunciat una nova actuació catalanòfoba de la policia espanyola contra un aficionat per portar una bandera independentista catalana. En aquest sentit, ha assegurat que la informació rebuda després de demanar explicacions als estaments pertinents "no coincideix amb l'expressada en el comunicat del club" i ha recordat que qualsevol persona que consideri que els seus drets han estat vulnerats, "pot exercir les vies de denúncia que consideri oportunes".
En el comunicat, el club gracienc denuncia l'actuació "desproporcionada" de la policia espanyola a un aficionat amb una estelada. Ha assegurat que uns agents van agafar el seguidor pell coll, llençar a terra i colpejar en el desplaçament a Alcorcón pel partit corresponent a la segona jornada de la Primera RFEF.
El relat de diversos testimonis recollit per l’Europa explica que els fets han passat a l’inici del partit, quan l’aficionat ha mostrat una estelada. El club assegura que el jove s’ha identificat davant dels agents i que "en tot moment ha seguit les seves indicacions", però que, malgrat això, els policies l’han agafat pel coll, l’han llençat a terra i l’han colpejat.
A més de l’agressió, el club explica que els agents haurien requisat l’estelada al seguidor i que fins i tot l’haurien volgut obligar a dir que "era espanyol". L’Europa també assegura que l’aficionat ha estat amenaçat amb una possible sanció en aplicació de la llei de l’Esport.
L'Europa reitera la defensa als seus aficionats
L’incident ha provocat una protesta de l’afició escapulada desplaçada a Madrid que ha abandonat la grada visitant en solidaritat amb l’aficionat afectat. Al seu torn, l'Europa ha reiterat el seu compromís amb la defensa dels drets dels seus aficionats i ha assegurat que continuarà denunciant qualsevol situació que consideri una vulneració o un abús. Tanmateix, ha traslladat la seva "plena solidaritat" al jove i a tota l’afició europeista després dels fets denunciats durant el partit contra l’Alcorcón.