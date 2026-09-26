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Maricarmen demana a Pedro Sánchez un decret per «acabar amb el sistema» que ha permès el seu desnonament

Política

  • La Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de setembre de 2026 a les 16:34
Actualitzat el 26 de setembre de 2026 a les 16:35

Maricarmen Abascal, la dona de 80 anys desnonada dimecres del pis on vivia des de feia 71 anys a Madrid, ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret d’habitatge. En un vídeo difós pel Sindicat d’Inquilines, reclama que la norma sigui "el primer pas per acabar amb el sistema" que ha permès el seu desnonament.

La dona ha fet la petició després de ser ingressada a l’hospital per l’episodi "d’esgotament sever" que va patir durant el desnonament i que ha generat una onada de protestes. També ha animat els ciutadans a donar suport a una petició perquè s’aprovi la normativa i posteriorment sigui convalidada pel Congrés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maricarmen també ha fet una crida a participar en la manifestació convocada aquest dissabte a les 18.30 h a la Puerta del Sol. "Si totes ens unim podem aconseguir els contractes indefinits, podem aconseguir el que us proposem", afirma en el vídeo, en què encara mostra dificultats per parlar amb normalitat.

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