Ada Colau ja no diu que no: serà candidata a Espanya si es repeteix «un front realment ampli» d'esquerres

Pren forma el retorn d'Ada Colau a la política. L'exalcaldessa de Barcelona s'ha mostrat disposada a "ajudar" en les pròximes eleccions espanyoles si es crea un "front realment ampli" d'esquerres "per evitar que governi el feixisme a Espanya", tal com ha explicat a eldiario.es. No descarta tampoc ser la candidata d'aquest espai. En els últims dies, Colau ha fet moviments significatius, deixant-se veure per intentar aturar un desnonament a Barcelona, o demanant a Sumar sortir del govern si el PSOE no rectifica el rumb en matèria d'habitatge, després del cas de Maricarmen, a Madrid, que ha sacsejat la política espanyola.
També aquest divendres ha transcendit que les negociacions per refundar Sumar han avançat de manera ràpida i que aquest mateix octubre podria presentar-se la nova candidatura, sota la marca Front Ampli, i que inclouria Esquerra Unida, Comuns, Més Madrid i Moviment Sumar. Qui ho hauria de liderar? El ministre Ernest Urtasun s'ha posicionat, mentre Colau ha posat condicions per fer el pas. L'exalcaldessa vol que també formi part de la candidatura Podem, fins ara al marge d'aquestes aliances i distanciada de Sumar. Irene Montero ha anunciat que es presentarà a unes primàries obertes per liderar la formació morada. La relació entre Colau i Montero no s'ha trencat, malgrat la mala maror entre Sumar i Podem.
Sigui com sigui, l'exalcaldessa, principal actiu dels Comuns, es mou. Des del seu partit eviten donar res per fet, però veurien com una bona notícia que fes el pas. De moment, no és candidata "a res", però sí que ha elevat el to contra el PSOE per la poca contundència en habitatge. "Es podia i es podria fer més. Pedro Sánchez porta mesos bloquejant qualsevol iniciativa per frenar els peus als fons voltors a Espanya. I no pot ser que el nostre espai polític sigui còmplice d'aquesta covardia del partit socialista. S'ha acabat. No es pot mantenir la presència en un govern de coalició si no és per fer el màxim esforç, per enfrontar-nos als fons voltors, per enfrontar-nos als grans propietaris, per acabar amb el rendisme i l'especulació i protegir un dret tan bàsic i essencial com és el dret a l'habitatge", va dir dimecres.
Fa uns dies, en declaracions a RTVE, Colau va que "es podria plantejar" tornar a la política institucional "si en algun moment és especialment útil per fer alguna cosa en concret". Aleshores va dir que no hi veia possibilitats a curt termini, però ara ja està disposada a implicar-se en aquesta candidatura d'esquerres, si finalment va més enllà de les actuals sigles. Una candidatura que, ara com ara, no sembla que hagi d'integrar formacions independentistes com ERC, EH Bildu o el BNG. La proposta que feia fa mesos Gabriel Rufián -que també va arribar a postular-se per liderar-la- ha anat perdent força.