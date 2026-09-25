Illa es reuneix amb els partits per abordar un «acord de país» en educació

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix aquest divendres amb els grups parlamentaris per abordar un "acord de país" en educació poc després del debat al Parlament sobre l'error en les proves PISA. La cita és a les 9.30 hores al Palau de la Generalitat i hi aniran tots els grups excepte Vox, tot i que inicialment el PPC havia rebutjat la invitació.\r\n\r\nSerà la primera vegada que Aliança Catalana participarà d'una cimera al Palau de la Generalitat impulsada per Illa. El cap de l'executiu català ja ha encarregat al Consell d'Educació de Catalunya (CEC) que organitzi i lideri el debat en educació. I està previst que a l'abril es presentin les conclusions amb propostes concretes.\r\n\r\nIlla s'ha compromès a impulsar un debat educatiu per assolir un "gran consens de país" amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Així ho va anunciar el 14 de setembre en la seva conferència amb motiu de l'equador del mandat al Museu Marítim, sota el lema "El futur és aquí".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'OCDE nega cap «error metodològic» a les PISA i assegura que les conclusions són vàlides Natàlia Pinyol\r\n\r\n