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L'OCDE nega cap «error metodològic» a les PISA i assegura que les conclusions són vàlides

Societat

  • Alumnes abans de començar les PAU 2026 a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona -

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Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 17:20

L'OCDE nega que les proves PISA tinguessin una errada metodològica en l'anàlisi i assegura que els resultats i les conclusions continuen sent vàlides. A través d'un escrit enviat als mitjans de comunicació, l'organització ha respost a les acusacions de l'estudi publicat aquest passat dimecres per EsadeEcPol -el centre de polítiques econòmiques d’Esade- i Innovamat Research Lab, en què es desmentien les conclusions d'una part de les PISA.

En el seu comunicat, l'organització assegura que la diferència entre la conclusió del seu informe i la dels investigadors espanyols "reflecteix una elecció metodològica i no un error metodològic".

En aquest sentit, defensa "que diferents enfocaments per definir l’avantatge i el desavantatge socioeconòmics poden produir resultats diferents i que, per tant, cal actuar amb cautela a l’hora d’interpretar els canvis en les bretxes de rendiment associades al context socioeconòmic, especialment quan les mesures subjacents a aquestes anàlisis han evolucionat amb el temps".

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