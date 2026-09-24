Troben el cadàver d'un home a l'interior d'una casa a Cabrera d'Anoia, on resideixen la dona i la filla

Els Mossos d'Esquadra van trobar dimarts el cadàver d'un home a l'interior d'una casa a Cabrera d'Anoia. Al mateix domicili hi resideixen la seva dona i la seva filla, segons ha avançat El País i ha confirmat l'ACN. La policia catalana va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veiem moviment a la casa.\r\n\r\nEn arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, van ser traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets, a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.\r\n