El pregó de la Mercè li demana a Barcelona que deixi de plorar i actuï

Amb els pregons hi ha unes poques tipologies que s'alternen, n'hi ha de punyents, de profunds i d'agraïts. El d'aquest 2026 a la Mercè de Barcelona s'emmarca en la tercera categoria. Ha estat menys polític que els dels anys anteriors, i el Saló de Cent de l'Ajuntament ha escoltat una oda als barris, al comerç local i a les relacions que s'hi generen, entre implícits i estructures socials impossibles de substituir.
Però en algun moment els pregoners, el mestre celler Antoni Falgueras i la sommelier Meritxell Falgueras, pare i filla, s'han deixat anar. I en un d'aquests rampells s'ha volgut injectar nervi als barcelonins que es lamenten quan desapareixen els comerços de tota la vida. "Aneu a comprar a les merceries, als queviures... perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin", ha etzibat la representant de la cinquena generació de comerciants dedicats al vi. En dir-ho, la sala l'ha correspost amb un dels dos aplaudiments que han irromput enmig del discurs.
El mateix missatge, amb formes diferents, aniria colant-se entremig del repàs a una trajectòria familiar vinícola i entre cites a Manuel Vázquez Montalbán i Joan Manuel Serrat. Sense fer-ho explícitament, els Falgueras semblaven demanar nous esforços als veïns de la ciutat, però també al govern municipal i als de més enllà.
"No em puc imaginar els problemes que tenen avui en dia els botiguers per assolir aquests lloguers astronòmics que els obliguen a tancar i el local es queda buit!", ha pronunciat l'Antoni, quan precisament els darrers mesos s'han anat coneixent noves dades de l'increment de preus dels locals i l'Ajuntament ja ha plantejat la possibilitat de regular els lloguers de les botigues. “Volem llums enceses al carrer i aparadors bonics on hem d’entrar a comprar i no només paquets entregats en la foscor i sense paraula”, expressava la Meritxell. El comerç de tota la vida contra la cultura Amazon. "No podem permetre que Barcelona tingui les mateixes botigues que arreu del món”, afegia la sommelier.
I quan el pare assenyalava la decadència del comerç local front "la competència de les grans superfícies i les franquícies", la filla responia amb un clam més evocador: "La gent continua entrant per la porta i preguntant: 'Em pot ajudar?'. I aquí hi ha una cosa que ni internet ni la intel·ligència artificial poden substituir. Que algú t'escolti".
Abans, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, havia llançat lemes de la temàtica apropiada, conscient del terreny que trepitjava. "Volem reivindicar el comerç de sempre, però sobretot els comerciants que ho fan possible", ha declarat, en un saló envoltat d'autoritats i on aquesta vegada, a més dels regidors de la casa, també s'han vist personalitats com l'imitador Carlos Latre o el secretari general d'ERC, Oriol Junqueras.
Del barri al barri
Durant el pregó, els responsables del celler Gelida -un d'aquells negocis que gairebé porten enganxats el nom del seu barri, en aquest cas, Sants- han aprofitat per defensar la seva història, amb anècdotes com quan un avi es va lliurar d'anar a la guerra gràcies al "mostillu", i la seva visió de les botigues com una plaça comunitària. I ho han fet amb un passatge dedicat als que les visiten, parlen i s'entretenen. "La clienta que ve cada dissabte amb aquella ampolla que, potser, li salvarà el matrimoni. El que et demana que li guardis unes claus. El veí que entra i et pregunta si plourà. La senyora que només comprava una ampolla cada Nadal. El treballador que ha estat dècades al barri". I entre l'anonimat, també han emergit agraïments a clients singulars: des de Leopoldo Pomés a Núria Feliu o el mateix Vázquez Montalbán.
La vida que ha tingut i que pot acabar de tenir Antoni Falgueras és la vida que han desitjat els dos pregoners per a tota la ciutat. L'home va néixer a la botiga, va enamorar-se al seu carrer, va veure món per després tornar al seu barri i ara -ha reivindicat el mateix Falgueras- fins i tot li han posat un tanatori al carrer del costat. Després d'aquest comentari ha irromput el segon gran aplaudiment del vespre, aquest amanit amb una riallada col·lectiva.