Un espectacle singular de La Fura dels Baus, entre les novetats de la Mercè 2026 a Barcelona

La Festa Major de la Mercè 2026 omplirà Barcelona de propostes culturals de tota mena entre el 23 i el 27 de setembre. La festa major desplegarà iniciatives que arribaran als 10 districtes de la ciutat repartits en 32 espais, 109 concerts, 55 actuacions de cultura popular i 180 funcions d’arts de carrer. Una de les novetats serà l’espectacle singular de gran format ‘Emergency exit’ de La Fura dels Baus, Eyesberg i Satori que es podrà veure el 24 de setembre al Moll de la Fusta. A més a més, el mateix dia a la platja de l’Espigó del Gas, s’oferirà un espectacle amb 750 drons. De la mà de Flock Drone Art Studio, ‘El fil vermell. De Barcelona a Shanghai’, mostrarà una coreografia de llum amb els símbols de Barcelona i Shanghai, la ciutat convidada.
Les festes de La Mercè 2026 aposten pel talent local i per la consolidació d’espais emblemàtics com la plaça de Catalunya com a escenari de gran diversitat de concerts. La descentralització i expansió de la programació es manté com una de les apostes incorporant noves localitzacions com la plaça de les Glòries o espectacles itinerants d’arts de carrer com el de les Corts o Sarrià.
Mercè Arts de Carrer convertirà de nou la capital catalana en un gran escenari obert al món. La programació combina circ, dansa, teatre i música amb 68 companyies participants. Set espais emblemàtics de la ciutat esdevindran epicentres creatius: el Port Olímpic, el parc de la Trinitat, el parc de l’estació del Nord, el parc de l’Aqüeducte, els jardins de Joan Maragall al recinte del Palauet Albéniz, el parc del Fòrum i, com a novetat, la plaça de les Glòries, que acollirà una jornada d’espectacles familiars durant el dia 24 de setembre.
Entre les novetats anunciades en roda de premsa aquest dimecres hi ha l’espectacle singular ‘Emergency Exit’. Aquesta proposta escènica de gran format combinarà teatre, música i recursos multimèdia. Ideat per una aliança de creadors de Barcelona, Holanda, Sèrbia, Croàcia i Portugal, l’espectacle “defuig les classificacions convencionals per convertir-se en una experiència immersiva que situa el públic al centre de l’acció”. Mitjançant la fusió de so, moviment, imatge i participació col·lectiva, la peça planteja un recorregut emocional per un món en transformació i col·lapse, marcat per una clara reflexió ambiental sintetitzada en el missatge ‘Peace on Earth, Peace with Earth’.
Segons han explicat, la performance també és una crida a la ciutadania a unir-se a la signatura del ‘Manifesto for the Planet’s Salvation’, un text en evolució al llarg de tot el projecte. La proposta uneix la música de Satori, una de les figures destacades de l’electrònica contemporània amb influències ètniques, amb l’univers creatiu de La Fura dels Baus. El projecte incorpora també les creacions visuals d’Eyesberg, estudi barceloní especialitzat en videomapatge, làsers i instal·lacions interactives. Així, l’espectacle es presenta com una experiència col·lectiva, física i sensorial concebuda per ser viscuda en primera persona, difuminant les fronteres entre espectadors i artistes.
En cultura popular una de les novetats serà l’espectacle singular de dansa i música popular ‘Decostumari’, el dia 24 de setembre a la plaça de la Natura del Park Güell amb dues funcions, una a les 19.30 h i una a les 21.00 h. En el marc de l’any Gaudí i el Centenari del Park, la proposta gratuïta comptarà amb una cinquantena d’artistes en escena i anirà a càrrec de la companyia de dansa d’arrel L’Esbord, dirigida per Pere Seda. Per la seva banda, el correfoc estrenarà nova Porta de l’Infern, de 14 metres d’amplada i 7 d’alçada, formada per prop de 1.000 cossos fragmentats. L’obra, de l’artista Daniel Esteban, s’inspira en l’amalgama de l’infern quotidià i reivindica la cultura popular com a espai de trobada i d’organització col·lectiva.
Concerts i ciutat convidada, un altre ventall ampli
Un altre dels aspectes destacats de la Mercè serà la programació musical, que desplegarà més de cent concerts en setze espais de la ciutat sota la direcció de Música Mercè i BAM – Barcelona Acció Musical. El cartell aposta per la diversitat de gèneres i orígens, amb noms internacionals, artistes locals i diàlegs entre les músiques d’arrel i les sonoritats contemporànies. En són exemples la rumba catalana de Sabor de Gràcia, el flamenc de María Terremoto i la Barcelona Flamenca, la cançó d'autor de Luísa Sobral i Nacho Vegas, el rock llatinoamericà d'Aterciopelados, la psicodèlia d'Arp Frique, la veu singular de Maika Makovski, l'afropop de Def Mama Def, el pop festiu de La Pegatina, les noves mirades de La Paloma, Marc Vilajuana, Sorvina i Pol Batlle, el folk experimental i jazz de vanguarda de Fuensanta o el diàleg intercultural protagonitzat per les formacions de Shanghai.
També hi haurà espai per al hip-hop amb bases electròniques d' Uzi Freyja al rock de The Slates; de la cançó de Sandra Monfort a les estrenes de Brama, KIW & Mourad Belouadi i Sandré, passant pels primers concerts a Barcelona de La 126, La Valentina, Islandman, I AM ROZE, The Slates, Imarhan i Daoud.
Shanghai, la ciutat convidada aquest any, desembarcarà amb tres propostes destacades: el Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, que reinterpreta el llenguatge del jazz des d'una de les institucions musicals més prestigioses del país; el Shanghai Restoration Project, que combina electrònica, hip-hop, dansa i músiques tradicionals xineses amb la col·laboració de Casa Àsia i la comunitat xinesa de Barcelona; i la Shanghai Chinese Orchestra, una de les grans formacions dedicades al patrimoni musical xinès.
La primera ciutat asiàtica convidada a La Mercè oferirà els espectacles ‘Elegance of China, Splendor of Skills i Shanghai-style Acrobatic Gala’, ‘Shanghai Acrobatic Troupe’; ‘Shanghai Rhythms in Dance’ i ‘Entre arrels’.
També se sumaran a la cultura popular sumant-se al Toc d’inici el Seguici Popular i Ministrils del Camí Ral, que baixaran la festa a plaça Sant Jaume juntament amb la Traditional Chinese Rolling Lantern Performance, una dansa molt popular a la zona de Fengxian (Shanghai) que fa referència a la protecció, la força comunitària i la bona fortuna, i es podrà tornar a veure durant la Cavalcada de la Mercè.
El cel ocupat per 750 drons
Sobre l’espectacle amb 750 drons, han explicat que serà un espectacle que convertirà el cel de La Mercè en el punt de trobada entre Orient i Occident. “Inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, el xou desplega una coreografia de llum on els símbols de Barcelona i Shanghai apareixen, es transformen i s'entrellacen per revelar tot allò que les uneix. Les formes es busquen, es transformen i es retroben fins a revelar que la distància només és una altra manera de mesurar la proximitat. Una experiència poètica i contemporània que recorda que, malgrat la distància, hi ha vincles que continuen brillant amb la mateixa força sota un mateix cel”, han detallat.
Com és habitual, la gran cloenda serà el Piromusical de la Mercè el diumenge 27 de setembre a les 22.00 h. Enguany, com a novetat, se celebrarà a la platja de la Nova Icària amb una edició especial a càrrec del líder d’Oques Grasses, Josep Montero, autor de la proposta musical. L’espectacle, a càrrec de la reconeguda Pirotècnia Igual, combinarà focs artificials, música i emoció. Inicialment, l'Ajuntament de Barcelona havia anunciat que el Piromusical es faria a la platja del Bogatell, ara han concretat que des de l'espigó de Bogatell es dispararan els focs. El públic els podrà veure idealment des de Nova Icària.
Un any més, els museus i equipaments patrimonials de Barcelona se sumen a la celebració amb una àmplia oferta d’activitats gratuïtes. Les festes tornaran a coincidir amb la celebració de la Setmana del Llibre en Català.
El pressupost de les Festes de la Mercè 2026 és de 4,5 milions d’euros, amb un 15% provinent d’acords amb tercers.