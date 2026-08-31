El cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, escollirà la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026

El cantant del grup Oques Grasses, Josep Montero, decidirà quina música acompanya els focs artificials amb què acaba la Festa Major de la Mercè aquest 2026. El piromusical, que s'executarà el diumenge 27 de setembre, tindrà, a més, una nova ubicació, per les obres que envolten la plaça Espanya. La convocatòria oficial de l'Ajuntament serà a la platja de la Nova Icària, mentre que els focs es tiraran des de l'espigó del Bogatell.
Segons ha detallat l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat, la llista de cançons aportada per Montero es defineix com "una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats, i amb una presència destacada de la música en català". Aquest darrer matís és rellevant, després que l'any passat hi hagués queixes pel retrocés de les cançons de llengua catalana al tancament de al festa major barcelonina.
A la proposta musical comandada pels Estopa, el setembre passat, es van comptabilitzar sis temes en català dels 29 que van composar la llista de reproducció. És a dir, va haver-hi un 21% de presència de la llengua catalana. A l'anterior, la del 2024, escollida per Rosalia, la banda sonora va integrar el català únicament en una -Milionària- de les 15 cançons que van sonar (7%). El 2023 la selecció va anar a càrrec dels responsables del festival Sónar i la llengua pròpia del país va aparèixer en dues de les 40 cançons reproduïdes (5%).
Segons una anàlisi del mitjà Verificat, mentre que el 2014, 2015 i 2016 el català sortia àmpliament representat en la configuració musical de l'acte, la seqüència es trencaria de manera decisiva els anys següents. A excepció del 2021, cap banda sonora del piromusical arribaria a representar ni tan sols una tercera part del fil musical que acompanyaria els focs artificials. Ara, però, amb Montero -i després que ERC arribés a demanar una quota del 40% de la música en català al Piromusical- es preveu que l'estadística torni a repuntar.
La mescla de les cançons escollides pel cantant d'Oques Grasses ha implicat el dissenyador i tècnic de so Marçal Cruz, de l'estudi Oido. A banda, el disseny dels focs artificials corre a càrrec de Pirotècnia Igual.