Puigdemont, sobre el retorn: «Vull fer una immersió en la Catalunya d’avui»

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha parlat sobre el seu possible retorn en una entrevista al diari The Times. Si finalment pot tornar a casa, ha dit, recorrerà el país per "submergir-se en la Catalunya d'avui". L'expresident ha constatat que després de nou anys d'exili Catalunya ha canviat i, per això, el primer que farà serà "respirar-la, tocar-la, escoltar-la... i veure-ho tot amb els meus propis ulls".
Les seves paraules arriben en un moment en què el seu retorn continua condicionat a la resolució del conflicte sobre l’aplicació de la llei d’amnistia. "Tinc al cap dos o tres escenaris possibles, i he pres una decisió, però no la diré encara", explica Puigdemont a l'entrevista. A partir de la setmana vinent, el Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos d'empara i el Tribunal Suprem ja ha dit que aplicarà l'amnistia quan arribi la primera sentència.
L'expresident admet que un dels seus principals reptes, en cas de tornar, serà recuperar el contacte directe amb una societat que ha evolucionat durant els nou anys que ha passat fora del país. "La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar", afegeix Puigdemont, qui assegura que durant tot aquest temps ha estat en contacte amb el partit i el seu equip per "entendre exactament el què estava passant al país".
D'altra banda, el president de Junts ha descrit els diversos casos de corrupció que envolten el govern de Pedro Sánchez com "estructural" i sistèmic". Amb tot, creu que l'objectiu de perseguir-los "no és netejar el sistema, és atacar qui està governant". En aquest sentit, creu que ara el president de l'executiu espanyol és qui està patint "abusos evidents" per part de la justícia. "El que han fet a la seva dona és abusiu", afegeix, aclarint també que sí que hi ha motius per alguns dels casos oberts.
Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta "per por" a una votació del mateix estil a Catalunya. I es pregunta "quin sentit té" que un país de la UE tingui dues ciutats enclavades al Marroc. "Si ho mires des d'una perspectiva marroquina, això és sens dubte una ferida", afegeix.
Com serà el retorn de Puigdemont?
Pendent de la resolució final sobre l'amnistia, el líder de Junts té dissenyades les línies mestres d'una tornada definitiva a Catalunya. Segons diverses fonts consultades per Nació, aquest retorn està projectat per la primavera i ja s'està treballant en una ruta pel país tan bon punt el pugui trepitjar. L'encarregat de gestionar-la és Albert Batet.
Una de les grans decisions que haurà d'adoptar Puigdemont en els pròxims mesos és si repetirà com a candidat a la Generalitat o bé si deixarà pas. D'això en dependrà, en bona part, el rumb del partit i el manteniment de l'actual estructura orgànica.
El retorn de Puigdemont, en tot cas, és cabdal per al futur de la formació. N'és el principal actiu, pren les principals decisions i és la figura en qui es confia per abordar els reptes més immediats. Un exemple: quan a les enquestes es detecta el creixement desmesurat d'Aliança Catalana, els dirigents de Junts sempre assenyalen que amb l'expresident a Catalunya es podrà combatre Sílvia Orriols amb més solvència.