Tocarà suar. Pablo Llarena, que està disposat a amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig quan el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre els recursos d'empara, encara no vol aplicar-los la llei després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Per què? Perquè conclou, després de les peticions dels exiliats, que aquesta resolució de Luxemburg no té cap impacte en la seva situació. El motiu de fons és que el Tribunal Suprem considera que la malversació de l'1-O queda fora de la llei, perquè hi va haver enriquiment personal. Així doncs, l'instructor de la causa del procés es resisteix a aplicar, de moment, la norma i manté les ordres de detenció, que impedeixen un retorn en llibertat dels exiliats a Catalunya.
El TJUE va dir al juliol que amnistiar aquest delicte no anava en contra del dret europeu, però no es va pronunciar -perquè ningú li ho va preguntar i perquè tampoc és competència seva- sobre la interpretació del Suprem respecte la malversació de l'1-O. Concretament, tant Llarena com Manuel Marchena entenen que el fet de destinar diners públics a l'organització del referèndum va suposar un enriquiment per part dels dirigents del procés. Segons això, tal com diu la llei, aquesta malversació quedaria fora de l'amnistia. Amb aquesta interpretació, el Suprem ha aconseguit fins ara evitar el retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats, i també l'habilitació d'Oriol Junqueras i la resta de consellers del Govern de l'1-O.
En una resolució feta pública aquest dimarts, Llarena admet que la sentència del TJUE resol una qüestió: la malversació del procés no afecta els interessos finances de la Unió Europea. Ara bé, no resol l'argument de fons per no aplicar l'amnistia a Puigdemont: el benefici personal de caràcter patrimonial. Així doncs, el jutge sosté que, més enllà de la rellevància de la sentència europea, aquesta no tomba els motius que van portar a la denegació de l'amnistia per als exiliats. Tocarà, doncs, esperar que es pronunciï el Tribunal Constitucional sobre els recursos d'emparada.
I és que el TC ja ha dictat sentències, però fan referència a la constitucionalitat de la llei. De nou, això no té conseqüències sobre la situació de Puigdemont o Comín. El Suprem no posa en dubte la constitucionalitat de la llei, senzillament no l'aplica perquè considera que la malversació en queda fora. L'instructor del procés, però, sí que ha obert la porta a aplicar la llei quan el TC es posicioni sobre la vulneració de drets per la decisió de deixar-los fora de l'amnistia.