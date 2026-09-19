Espadaler dona 48 hores a l'empresa d'intèrprets del judici de Roger Español per aclarir què va passar

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que han donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aporti informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Español. Durant la sessió de dijous, dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i l'ANC.\r\n\r\nEn un acte de balanç dels dos primers anys de mandat a Vic, Espadaler ho ha qualificat "d'episodi que és absolutament lamentable", i ha assegurat que han posat la maquinària en marxa per saber què va passar: "Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència".\r\n\r\nAquest divendres el Departament de Justícia ja va fer públic que havia fet un requeriment a l'empresa encarregada per "aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestat als tribunals". L'objectiu, remarcava, era garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Govern demana explicacions a l'empresa de traducció per l'incident al judici de Roger Español ACN\r\n\r\n