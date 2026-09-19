El jutjat ha decidit anul·lar la sanció de 10.000 euros que la Generalitat va interposar fa dos anys a la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per les seves declaracions a 8TV sobre immigració. Després d'estimar el recurs contenciós, la sentència conclou que no s'ha acreditat que les paraules d'Orriols hagin generat una discriminació. Ha estat el mateix partit qui ha anunciat la notícia durant la II Convenció Municipalista que la formació ha celebrat aquest dissabte a Ripoll. "Ho celebrem enormement", ha afirmat el membre de la secretaria jurídica del partit, Jordi Coma.
La multa feia referència a unes declaracions sobre immigració que Orriols va fer el 29 de maig del 2022 en un programa de 8TV. L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació va obrir-li un expedient per les afirmacions que va fer en un debat amb el catedràtic Ramon Cotarelo, on va dir que els musulmans eren colonitzadors i relacionava l'islam amb "violacions en grup, mutilacions genitals, matrimonis forçats", així com misogínia i homofòbia.
En la mateixa intervenció, la líder d'Aliança també va afirmar que considerava que "permetre l'entrada massiva d'immigrants musulmans" era un "error" que es podria "pagar molt car" perquè "no reconeixen les democràcies europees ni les nostres lleis civils". La multa es va imposar en virtut de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, aprovada el 2020 pel Parlament per unanimitat. La sanció va esdevenir ferma a mitjans del 2024, però Orriols la va recórrer per la via contenciosa.
La vista es va celebrar el maig d'aquest any en aquest jutjat. A la sala de vistes, Orriols es va refermar en les seves afirmacions perquè considera que s'adien "a la realitat". També va defensar que estaven emparades per la llibertat d'expressió i de representació política.
Ha sigut durant la convenció que s'ha celebrat aquest dissabte que Aliança ha anunciat que la sentència ja havia arribat i que els era favorable. "La Sílvia ha guanyat", ha assegurat el membre de la secretaria jurídica i advocat del cas, Jordi Coma.
S'anul·la la sanció
La sentència, que signa la magistrada Maria del Pilar Garcia, estima el recurs i anul·la la multa perquè conclou que no s'ha pogut acreditar la discriminació al·legada per la Generalitat en les manifestacions fetes per Orriols. En aquest sentit, remarca que el programa on Orriols va fer les declaracions no era una "entrevista, discurs o manifestació oberta" de la líder d'Aliança sinó "un programa on s'anaven contrarestant els diferents posicionaments" i on els participants responien a les qüestions plantejades pel presentador.
La sentència també recull "contradiccions" en la resolució impugnada i diu que se'ls planteja el "dubte" sobre si el tipus infractor "en qüestió requereix o no un risc o incitació a la discriminació, ja que, per una banda, diu la Resolució que precisament és el que exigeix la infracció administrativa i, en canvi, en advertir-se que la Fiscalia va deixar constància que no hi havia dita crida, diu que no s'exigeix en el tipus administratiu".
Amb tot, considera que "no s'adverteix discriminació amb les meres declaracions de la senyora Orriols com per incórrer en el tipus que concretament se li imputa" i que "no s'ha acreditat" que les seves declaracions "hagin generat dit comportament de discriminació, ni per les mateixes ni per actes de tercers". A més, destaca "l'escassa (per no dir nul·la) repercussió que va tenir el programa" i, per tant, les declaracions de la senyora Orriols "com per generar o fomentar (en termes de la mateixa Resolució) discriminació".
També conclou que no s'ha "constatat" cap comportament o situació que hagi "menyscabat o vulnerat el dret de gaudi de la llibertat religiosa" i remarca que "cal no confondre el que són opinions o prejudicis, potser rebutjables en segons quins àmbits, d'actuacions o comportaments penalment o administrativament reprovables, precisament per donar lloc a discriminacions". Per tot plegat, estima el recurs, anul·la la resolució i revoca la sanció interposada. Contra la sentència no es pot interposar cap recurs.
Des d'Aliança han celebrat la decisió judicial i Coma ha afirmat que avala "l'esperit democràtic que han de regir les intervencions dels representants polítics i que deixa en evidència el Departament d'Igualtat i Feminismes i el Govern que va decretar aquesta injusta sanció".
Més de cinquanta candidats
Per la seva banda, la líder del partit ha anunciat que ja compten amb més d'una cinquantena de candidats a les municipals de l'any que ve amb l'objectiu de "tenyir de blau" Catalunya. Orriols ha fet aquestes declaracions en el marc de la II Convenció Municipalista, que s'ha celebrat aquest dissabte a Ripoll i que ha reunit candidats i membres dels comitès comarcals i locals constituïts per fixar l’estratègia municipal del partit de cara a les eleccions. En aquest acte, la formació n'ha presentat vuit de nous i Orriols ha precisat que en tenen d'altres pendents d'anunciar-se. "Tenim candidats valents", ha assegurat.
Orriols ha dit també que es tracta del pas previ a la següent cita que passa per "assaltar literalment i democràticament" el Parlament. "Necessitem arrelar prèviament al territori", ha insistit.