El Consell de la República expulsa un membre de la direcció per donar suport a Aliança Catalana

El Consell de la República ha expulsat un membre de l'equip de govern per posicionaments públics a favor d'Aliança Catalana. A través d'un comunicat, l'entitat ha anunciat que posa fi a les funcions d'Àlex Fenoll arran d'un "posicionament públic incompatible amb els compromisos assumits" quan va acceptar ser part de l'òrgan de direcció del Consell. L'entitat recorda que els membres del govern exerceixen les seves funcions "amb independència de qualsevol sigla política" i que això els obliga a no posicionar-se a favor de cap partit polític.
El comunicat no detalla quins posicionaments ha fet Fenoll que han portat a la seva expulsió, però només cal fer una ullada a les seves xarxes socials per veure que comparteix missatges a favor d'Aliança Catalana. Sense anar més lluny, dues de les seves publicacions recents a X carreguen contra el fotoperiodista Jordi Borràs per haver denunciat una agressió al Fossar de les Moreres. També republica missatges de Sílvia Orriols o figures de l'entorn d'Aliança com Ramon Cotarelo, qui recentment va fer una polèmica glossa a l'Ajuntament de Ripoll per la Diada.
El Consell assegura que respecte plenament la llibertat d'expressió i les opinions personals de cadascú dels seus membres, però matisa que formar part del govern "comporta una responsabilitat institucional i l'obligació de preservar els valors, els principis i la imatge" de l'entitat. "El posicionament fet públic per part d'Àlex Fenoll contravé aquest compromís i s’allunya dels valors que defensa el Consell de la República". sentencia l'entitat, concloent que aquest és el motiu de la fi de les seves responsabilitats, agraint-li la dedicació durant el temps que n'ha format part.
Vinculat a Junts i contra Felip VI
Fenoll és una figura de llarga trajectòria en el món independentista. Empresari del sector tecnològic, ha estat vinculat a diferents espais sobiranista. Va ser un dels fundadors de Solidaritat Catalana per la Independència i va participar a Democràcia Catalana, partit creat per Joan Laporta després de la primera etapa al Barça. A Solidaritat li va disputar el càrrec de secretari general a Uriel Bertran, però va perdre. El 2017 va formar part de la llista de Junts a les eleccions al Parlament posteriors a l'aplicació del 155, i el 2019 va presentar-se amb el partit de Carles Puigdemont a les eleccions europees.
Ha estat membre de la junta d’Òmnium i vicepresident de la Fundació Reeixida, i forma part del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Sabadell, on va arribar amb la candidatura Eines de País. Un dels seus moments públics més notoris, però, va ser el 2014. Com a empresari del sector tecnològic, Fenoll participava al Mobile World Congress. En el moment de la salutació de Felip VI, però, es va negar a donar-li la mà i li va transmetre la següent frase: "No som amics. Et donaré la mà quan ens deixeu votar". Nació encara manté el vídeo d'aquell moment.