Un congressista ultra encerclat pels escàndols: l’amic d’Aliança Catalana a Washington

Aliança Catalana (AC) ja està fent amics a Washington. L’Administració Trump fa de reconstituent a moltes organitzacions d’extrema dreta d’arreu. Carlos A. Giménez, membre del Congrés dels Estats Units per un districte de Florida i exalcalde de Mimai-Dade, ha fet un retuit a un missatge de Sílvia Orriols en què es queixava que cap partit com AC havia patit “una fiscalització ni exposició pública tan bèstia com la dels nostres candidats”.
Carlos A. Giménez s’hi solidaritza: “Des del Congrés dels Estats Units, denunciem la persecució política que estan enfrontant els patriotes de @CatalunyaAC pel règim de Pedro Sánchez a la Moncloa i els seus aliats socialistes comunistes a Barcelona. Giménez arriba a comparar els d’Orriols amb “el que pretenien fer-li al President Trump”.
Carlos Antonio Giménez, que abans de fer política havia treballat de bomber, és un membre de la Cambra de Representants pel Partit Republicà i pertany a l’ala més ultra de la formació. És un entusiasta de Donald Trump i fa costat a totes les seves polítiques. Nascut a Cuba, la seva família va fugir amb el triomf de la Revolució castrista i, des d’aleshores, veu comunistes a tot arreu. S’ha convertit en un agitador acèrrim contra Pedro Sánchez, per a qui va demanar recentment que fos empresonat “per robar els espanyols”.
Giménez arrossega un munt de controvèrsies i escàndols. Els seus fills Carlos i Julio són coneguts lobistes del sud de Florida, amb contactes intensos amb diverses immobiliàries que s’han beneficiat de contractes sucosos a l’estat. Giménez s’ha defensat dient que mai va votar en temes en què estiguessin vinculats els seus fills. Un d’ells, per cert, va protagonitzar un incident en un restaurant amb un alt funcionari de Florida, a qui va donar un cop. El mateix congressista va haver de defensar-se de l'acusació d'utilitzar diners públics, sent alcalde, en benefici de les seves campanyes.
El congressista és l'únic que va ser sancionat per discriminació laboral l'any passat. L'Oficina de drets laborals del Congrés va condemnar la seva oficina a pagar 25.000 dòlars a la persona que va acomiadar, tal com informava el diari The Washington Sun. Ell va defugir tota responsabilitat en el fet dient que no havia tingut cap intervenció en l'acomiadament. El millor de cada casa.