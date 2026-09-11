Òmnium entoma el lideratge social per frenar Aliança Catalana

Òmnium Cultural ha tornat a omplir l'esplanada de l'Arc de Triomf en un acte polític per la Diada que, l'any passat, es va haver de suspendre per la pluja. Camí de la dècada del referèndum de l'1-O, en un moment de desarrelament institucional -i electoral- agreujat per la irrupció d'Aliança Catalana, l'entitat ha volgut posar damunt la taula un "projecte constructiu" en forma de "front cívic. "Els monstres sempre creixen quan no hi ha un projecte col·lectiu", ha determinat Xavier Antich, president d'Òmnium, per tancar un acte que ha volgut reivindicar la llengua, els Països Catalans i èxits de mobilització que han unit els dos conceptes, com ara el Correllengua Agermanat de la primavera.
"En moments de desconcert, cal tornar als principis bàsics", ha remarcat Antich, que ha defensat els "grans consensos" davant dels extrems. "No hi ha respostes fàcils a problemes complexos, no es pot enganyar la gent. Hem d'obrir horitzons d'esperança", ha ressaltat el president d'Òmnium, que ha parlat davant d'una nodrida representació dels partits catalanistes, entre els quals Junts, ERC, la CUP i els Comuns. També hi era la cúpula de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que organitza aquesta tarda una manifestació a Barcelona, Girona i Amposta. Aliança Catalana, sense ser anomenada de manera explícita, ha sobrevolat tot el discurs d'Antich. Se li ha entès tot.
No ha estat casualitat que hagi fet servir expressions com "l'ou de la serp" o "carronyaires" per referir-se als populismes i a l'extrema dreta. Els ha acusat de "convertir la ràbia en guia de l'acció", i també de "posar sota sospita una part de la societat catalana", en referència a la immigració. "No hi ha res menys català que expulsar de la catalanitat una part del país. Si deixem de ser una societat d'acollida, perdem la nostra raó de ser", ha destacat el màxim dirigent d'Òmnium. Davant del "precipici autoritari", ha indicat, cal triar entre actituds com aquesta o bé apostar per la "cohesió social". Aquest dijous, al Fossar de les Moreres, el sobiranisme va tastar quina és la seva nova normalitat.
Aliança només té dues diputades al Parlament, però afronta el nou cicle electoral amb la perspectiva de manar en diversos ajuntament, de condicionar-ne encara més, i de com a mínim acostar-se a la vintena de representants a la cambra catalana. Una tendència que lliga amb el que està passant arreu d'Europa, amb exemples com el del cap de setmana passada a Saxònia-Anhalt. "L'independentisme no s'ha d'acovardir davant dels nous aprenents de bruixot: o s'està a favor de la societat oberta, o s'està a favor dels seus enemics", ha destacat Antich, citant Karl Popper. Amb aquest projecte compartit que projecta Òmnium, es posa al capdavant del front social per frenar l'extrema dreta.
"L'extrema dreta, catalana o espanyola, és una amenaça per l'alliberament del país. No n'hi ha prou amb enfrontar-s'hi", ha indicat el dirigent d'Òmnium, que ha demanat "no contribuir" a eixamplar la fractura social. "Hem d'evitar la temptació resistencialista, que ens empetiteix. Som una majoria transversal i diversa, i s'ha d'articular de nou", ha remarcat, al mateix temps que assenyalava l'estat espanyol com a "part del problema". "Cal posar sobre la taula un projecte constructiu, amb determinació i sense complexos. Si no hi és, apareixen els monstres", ha subratllat Antich, davant de la plana major del sobiranisme, inclòs l'expresident Pere Aragonès i diputats al Parlament.
Antich també ha tingut paraules per l'amnistia -ara que hi ha una escletxa perquè s'apliqui, tenint en compte el nou posicionament del Tribunal Suprem-, però sobretot ha demanat que es pugui exercir l'autodeterminació. "Catalunya pot tornar a ser un model de progrés, de justícia i de llibertat. Els moviments d'ultadreta no són mai sorgits de l'esperança. El fil democràtic del catalanisme sempre ha tingut un projecte integrador. Això és el que us proposem davant del curs polític i del cicle electoral, que serà llarg i diabòlic i ens pot fer avançar o retrocedir molt. És l'hora de fer un pas endavant", ha indicat. Òmnium es posa davant del front social contra l'extrema dreta, d'aquí i d'allà.