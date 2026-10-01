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El Parlament condemna l'actuació policial contra aficionats del Barça i l'Europa per portar estelades

Política

  • Estelades al Camp Nou, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 19:16

El Parlament ha condemnat l'actuació de la policia espanyola contra aficionats del Barça i l'Europa per portar estelades, episodis que es van viure a principis de temporada. Ho ha fet durant el debat de política general amb els vots a favor de Junts, ERC, els Comuns, la CUP i Aliança (67 en total) mentre que el PSC s'ha abstingut (42) i el PP i Vox hi han votat en contra (26). El text, presentat pels republicans, lamenta i condemna la catalanofòbia existent en l'àmbit esportiu i considera "inadmissible" qualsevol actuació que vulneri i coarti els drets fonamentals i la llibertat d’expressió. En conseqüència, insta el Govern a adoptar les accions necessàries per protegir aquests drets en els recintes esportius, garantint que cap instrucció política, policial ni particular impedeixi l’exhibició d'estelades ni de cap altre símbol polític democràtic. Així mateix, insta l'executiu a treballar amb el govern espanyol i els cossos de seguretat competents per erradicar la catalanofòbia.

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