El Parlament aprova «posar fi al bilingüïsme per defecte» a l'administració

"Posar fi al bilingüisme per defecte" a l'administració. Aquesta és una de les mesures en matèria de llengua que ha prosperat al debat de política general al Parlament. Ha estat presentada per la CUP i ha rebut el suport de Junts, ERC i Aliança (61 diputats en total), però els quatre partits no sumen majoria i realment ha pogut prosperar perquè el PSC i els Comuns s'han abstingut (48) mentre que només el PP i Vox hi han votat en contra (26). La proposta planteja que el català sigui "llengua ordinària" en l'atenció i la prestació de serveis públics, que es garanteixi que la primera interacció amb la ciutadania sempre sigui en català i que es posin els mitjans perquè, abans d'acabar el 2027, tothom pugui relacionar-se amb la llengua del país en tots els serveis públics.\r\n