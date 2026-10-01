La policia espanyola tanca files i alega «perill extrem» en el judici de Roger Español

La policia espanyola no canvia d'arguments i manté que els agents van actuar correctament durant l'1 d'octubre de 2017. En el judici de Roger Español, a qui van buidar un ull amb una pilota de goma, el cap del grup Camel 50 de la policia espanyola que comandava la intervenció ha defensat a l'Audiència que, en casos excepcionals "d'agressió directa" i "perill extrem", es poden disparar pilotes de goma a una distància de fins a 15 metres "aproximadament". L'inspector ha dit que va considerar que es trobaven en aquest supòsit quan va donar l'ordre i ha apuntat que no va observar conductes "antireglamentàries" per part d'escopeters o comandaments intermedis: "Tot va ser ajustat al protocol", ha asseverat, espolsant-se responsabilitats.
En una compareixença davant el tribunal en què s'ha mostrat visiblement nerviós, el cap de grup que va ordenar disparar pilotes de goma al carrer Sardenya l'1-O ha explicat que aquell dia tenien coneixement que la situació podia ser complicada i que la prioritat era “preservar la convivència ciutadana i garantir, per damunt de l'eficàcia policial, la seguretat dels ciutadans i dels agents”. Segons el seu relat, els manifestants es van mantenir durant uns 35 o 40 minuts al voltant de l'escola Ramon Llull, amb persones assegudes davant de les furgonetes policials i d'altres dretes al darrere. En aquest sentit, el comandant de la intervenció també ha indicat que la distància entre la línia policial i els manifestants a l'inici dels llançaments era de 20 o 25 metres, però ha admès que es va reduir quan "la massa va fluctuar".
La sessió d'aquest dijous, coincidint amb el novè aniversari dels fets, no ha estat usual, ni per la càrrega simbòlica, ni perquè el testimoni ha arribat tard després d'haver de ser atès pels serveis mèdics. En declarar, però, el cap del comandament policial ha indicat que va ordenar els agents intervenir amb defensa reglamentària per poder dispersar els concentrats i que els policies poguessin sortir del lloc. Així, ha defensat una actuació “progressiva” i “puntual” en què es van usar les porres per fer aixecar els concentrats i, tot seguit, es van disparar salves per obrir camí. Segons el seu relat, els manifestants van agredir els agents llançant tota mena d’objectes. Així, ha comentat que veient que els llançaments no s’aturaven, va acabar ordenant disparar pistoles de goma.
En aquesta línia, ha defensat que en supòsits “d’extrema gravetat” considerar que es donava el supòsit “d’agressió directa” i “extrema gravetat” està justificat l’ús d’aquests projectils a una distància d’uns 15 metres aproximadament. Així, ha assegurat que tot i tenir la possibilitat de revocar l'ordre i cridar “alto el foc” en tot moment, no ho va fer fins que els agents no van arribar a la part del final del carrer. Preguntat per si havia observat alguna actuació antireglamentària dels escopeters o dels comandaments intermedis, ha respost que no i ha afirmat que "tota la intervenció va estar “ajustada al protocol".
L'escopeter diu que no va "apuntar"
L'escopeter de la policia espanyola que va disparar la bola de goma que va treure un ull a Roger Español ha assegurat que quan va disparar el projectil no va "apuntar" ni es va fixar on anava el tret. Ha dit que tenia una visió interferida pels escuders que eren davant seu i que just després de disparar va carregar l'arma altre cop. Així, no va veure que hi havia manifestants que alçaven les mans ni va veure a Roger Español caure a terra a causa de l'impacte. A més, ha dit que no va tenir cap dubte que l'ordre de disparar pilotes de goma era plenament legal.
Un altre dels policies acusats, el sotsinspector que estava a càrrec del subgrup que actuava en paral·lel al de l’escopeter, ha assegurat que aquest acusat no formava part del seu equip. Tot i admetre que jeràrquicament estava per sobre d’ell, ha remarcat que no n’era responsable. “Jo estava pendent del meu subgrup i ell no en formava part”, ha indicat l’acusat que a preguntes del seu advocat ha deixat clar que “mai” va donar-li cap ordre.
Un sotsinspector també defensa l'ús de pilotes de goma
En la sessió d’aquest dijous al matí també ha declarat un sotsinspector que va participar en el dispositiu. Ha explicat que la seva funció era vetllar perquè el seu subgrup estigués cohesionat i no estar pendent de manera individual de l'acció de cada policia. Ha relatat que l'ordre de disparar pilotes de goma la va rebre directament del cap de grup, de viva veu i ha detallat que aquesta indicació es transmetia als caps d'equip, que al seu torn la feien arribar als policies que havien d'executar-la. En aquesta línia, ha defensat que no va apreciar cap possible il·legalitat en aquesta directriu, tenint en compte la situació “d’extrema gravetat” en què es trobaven.
S’ha referit a la circular de la policia espanyola que regula l’ús de pistoles de pilotes de goma i ha assegurat que en aquest context es podien utilitzar a una distància de 15 metres. També ha situat la distància en aquell moment entre els 15 i els 20 metres. Per una altra banda ha assegurat que els escopeters havien rebut la formació adequada per fer ús d’aquesta arma i actualitzacions anuals i pràctiques operatives i de tir. Sobre els rebots, ha remarcat que no es poden entrenar perquè les trajectòries són "indeterminades" i "imprevisibles". En aquest sentit, ha advertit que es pot orientar l'escopeta cap a una zona concreta, però no es pot preveure on anirà la pilota després del rebot.