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Desenes d'independentistes es concentren davant l'Audiència l'últim dia de judici de Roger Español

Societat

  • Concentrats a les portes del TSJC en suport de Roger Español -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 d’octubre de 2026 a les 10:02

L'activista Roger Español afronta l'últim dia del seu judici a l'Audiència de Barcelona convençut de la culpabilitat dels policies acusats de buidar-li un ull. En una atenció a mitjans al passeig Lluís Companys de la capital catalana, ha dit que tenen totes les proves pericials que els donen la raó sobre la "brutalitat policial" als manifestants l'1-O. A més, creu que el procés és part d'una lluita "per acabar amb les bales de goma".

El final del judici coincideix amb el novè aniversari del referèndum, i desenes d'independentistes s'han concentrat davant l'Audiència per donar suport a Español i per marcar l'efemèride, amb pancartes recordant els 1.066 ferits de l'1-O i les escoles on la policia va carregar contra votants i manifestants.

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