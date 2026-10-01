Desenes d'independentistes es concentren davant l'Audiència l'últim dia de judici de Roger Español

L'activista Roger Español afronta l'últim dia del seu judici a l'Audiència de Barcelona convençut de la culpabilitat dels policies acusats de buidar-li un ull. En una atenció a mitjans al passeig Lluís Companys de la capital catalana, ha dit que tenen totes les proves pericials que els donen la raó sobre la "brutalitat policial" als manifestants l'1-O. A més, creu que el procés és part d'una lluita "per acabar amb les bales de goma".\r\n\r\nEl final del judici coincideix amb el novè aniversari del referèndum, i desenes d'independentistes s'han concentrat davant l'Audiència per donar suport a Español i per marcar l'efemèride, amb pancartes recordant els 1.066 ferits de l'1-O i les escoles on la policia va carregar contra votants i manifestants.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Mossos descarten que l’escopeter acusat apuntés directament Roger Español ACN\r\n\r\n