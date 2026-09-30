Canvi imminent als semàfors: què passarà amb el taronja?

Canvis en el reglament general de circulació. Aquest dijous 1 d'octubre entren en vigor una sèrie de noves normes que, segons asseguren des de la Direcció General de Trànsit (DGT), tenen l'objectiu de protegir les vides de les persones més vulnerables i minimitzar les situacions de risc a la carretera. Més enllà de canvis com l'edat mínima per portar patinet elèctric, que ara passarà a ser els 15 anys, n'hi ha un del qual no se n'ha parlat gaire des que es va anunciar i que l'Ajuntament de Barcelona, entre altres consistoris, no acaben de veure clar.
El nou reglament estableix que, a partir d'aquest dijous, el semàfor dels passos de vianants no podran estar en taronja per als vehicles mentre el dels vianants estigui en verd. És a dir, que sempre que el semàfor dels vianants estigui en verd, els vehicles el tindran en vermell i hauran d'aturar-se per complet. Des de la DGT defensen que aquesta mesura protegirà en especial les persones vulnerables, que podran travessar el pas zebra en tot moment amb seguretat.
L'Ajuntament de Barcelona
Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la DGT una moratòria i criteris clars per entendre millor i analitzar l'afectació d'aquest canvi en el reglament, ja que es tracta d'una novetat que afectarà unes 1.550 cruïlles a la ciutat, on el taronja per als vehicles sovint coincideix amb el verd dels vianants.
Segons el consistori, l'aplicació de la nova normativa comportaria un risc d'augment de la congestió, perquè caldria incrementar els cicles semafòrics i introduir noves fases. Quant a l'augment de fases, significaria que tant els vianants com els vehicles tindrien menys estona en verd els semàfors. A més, argumenten que també es perdria una part de la visibilitat dels vianants, l’advertència als conductors i el reforç de l’obligació de cedir el pas.
Com afectarà els ciclistes?
D'altra banda, la mesura també tindria un impacte sobre els ciclistes, ja que a Barcelona hi ha unes 500 interseccions amb semàfors en taronja per a les bicis. En la mateixa línia, l'Ajuntament defensa que aquest canvi afectaria negativament la circulació en aquestes cruïlles, on convergeixen vianants, bicis i trànsit motoritzat.
Altres canvis que entren en vigor
Aquest dijous també entren en vigor altres noves normatives. Les més destacades, la majoria de les quals pengen d'un canvi de directrius des del govern espanyol, són la prohibició d'anar en moto amb sandàlies o xancles; l'ús obligatori de guants en carreteres interurbanes i que l'edat mínima per fer servir els patinets elèctrics i els altres vehicles individuals sigui de 15 anys.