Els Mossos descarten que l’escopeter acusat apuntés directament Roger Español

Els Mossos d'Esquadra han descartat que l’escopeter acusat de buidar l’ull a Roger Español l’1 d’octubre del 2017 l’apuntés directament. En la tercera sessió del judici, celebrada aquest dimecres, els professionals de la Unitat de Fotografia i Audiovisuals de la Científica han assegurat que en l’observació de les imatges recopilades als voltants de l’escola Ramon Llull, “l’arma està inclinada” i “està apuntant a terra”. De fet, ha assenyalat que la bala de goma “rebota” i, posteriorment, impacta en Español. Alhora, també han reconegut que l’acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió. D’altra banda, els pèrits han precisat que la distància entre la víctima i l’agent antiavalots era de 14,12 metres.
Els tres experts de la policia catalana han concretat que han analitzat fins a cinc trets, dels quals no han garantit que tots fossin o bé bales de goma o salves. En el seu informe han ressaltat que aprecien “una taca longitudinal” que acaba amb una trajectòria ascendent. Tot i això, han matisat que entre els trets 2 i 3 “s’observa la introducció d’una bala de goma a l’arma” de l’agent.
En aquest sentit, han assegurat que l’acusat “va fer un únic tret” amb bala de goma i que va anar dirigit a terra i tenia “parcialment” tapat el camp de visió. Els pèrits dels Mossos han reconegut que, “immediatament després” del tret 4 identifiquen que “hi ha una pilota de goma a terra”, d’acord amb l’anàlisi de les imatges.
Els experts de la policia catalana han detallat que no han utilitzat cap dispositiu digital ni tecnologia per determinar la distància entre l’efectiu dels antidisturbis i Roger Español. Però han argumentat que dels 14,12 metres calculats, s’agafa com a referència el moment en què l’afectat cau a terra.
Distància del tret
Precisament, respecte a aquesta distància, Neil Corney, de l'Omega Research Foundation, l’ha qualificat de “curta” i “no respecta la distància mínima de 25 metres” que recomanen. Encara que, a la vegada, ha admès que de forma “excepcional” podria ser vàlida. A més, en la seva declaració, ha indicat que “just abans d’efectuar” el tret el policia “s’apropa” a la direcció de Roger Español. Ho va fer “al voltant d’un metre” i com a conseqüència, “la distància es redueix”.
El membre de l’organització sense ànim de lucre que investiga i denuncia l’ús d'equips militars, policials i de seguretat ha assenyalat que l’escopeter “no mira la direcció del canó [...], no apunta bé”. Alhora, ha ressaltat que dispara entre dos agents i a parer seu això vol dir que “te confiança en la seva punteria”.
“Fustigació verbal”
Els pèrits de la Guàrdia Civil, així com els de la Policia Nacional, han coincidit a trobar “encertada” l’actuació policial als voltants del centre escolar. En aquest sentit, els pèrits de l’institut armat han apuntat que hi havia “fustigació verbal” i, posteriorment, “multitud d’actes violents” dels manifestants que “posen en risc la integritat” dels efectius del cos. Els experts de la Guàrdia Civil han justificat que havien de fer un “replegament” i “acabar el servei”.
D'altra banda, els especialistes han reconegut que “no hi havia efectius suficients” per desallotjar les persones que hi havia concentrades. Ha explicat que l’ús “alternatiu” de bales de goma i salves té per objectiu de “mantenir a distància” els protestants. També ha indicat que, a més de la dissuasió, persegueix la dispersió.
Per la seva part, els metges forenses que van tractar Español han corroborat que les ferides són “compatibles” amb una bala de goma. Han dit que, entre els tractaments aplicats, va haver-hi psicològic amb l’administració d’antidepressius per ansietat. Un dels doctors ha apuntat que ha experimentat “canvis a nivell d’identitat, en l’autoestima i en la projecció de futur”, perquè són modificacions “estructurals” i “seqüeles permanents” psicològiques.
“Vaig sentir un cop sec molt fort”
Abans de les pericials ha declarat un fotògraf de El Nacional com a testimoni, ja que en l’anterior sessió es va absentar per un motiu personal. Va estar cobrint la jornada de votació a l’escola Ramon Llull i ha assegurat que va sentir “un cop molt fort”. Ha explicat que, en aquell moment, Roger Español “cau a terra i crida de dolor” i és “traslladat a un portal”. “Allà vam avisar l’ambulància, la gent estava molt preocupada”, ha afegit. Preguntat per la possible presència d’agents del cos policial al portal amb voluntat de socórrer el ferit, ha declarat que no va veure ningú.
El fotògraf ha assegurat que no recorda si l’acusat estava apuntant directament Español, però sí que va “sentir tres trets”. Ha descrit la situació com a “tensa” i ha assenyalat que hi havia “gent fent càntics i cridant a la policia”.
La quarta, i última sessió, de judici continuarà aquest dijous, precisament 1 d’octubre, amb les compareixences dels quatre acusats: l’escopeter, dos subinspectors i un inspector que van donar les ordres. La vista va començar el 16 de setembre i Fiscalia demana l’absolució dels agents, mentre que l’acusació demana 13 anys de presó per lesions i tortures.