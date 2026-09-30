Vuit de cada deu persones sensellar de Barcelona ha patit alguna agressió

El 83,3% de les persones que viuen al carrer a Barcelona afirma haver patit algun delicte, agressió o discriminació des que es troba en aquesta situació, segons l’informe Victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. El percentatge ha baixat respecte del 86,9% registrat el 2023, però han augmentat algunes formes de victimització: els insults, humiliacions o amenaces han passat del 56,3% al 61,6% i les agressions físiques, del 46,9% al 48,4%. A més, una de cada quatre persones identifica una motivació aporòfoba -és a dir, pel simple fet de ser persones en situació de precarietat- explícita en les agressions patides. L’estudi es basa en les enquestes fetes a 685 persones el 2023 i 670 el 2025.
Desgranant les dades, els robatoris de diners, pertinences o documentació continuen sent la forma de victimització més freqüent i afecten el 83,5% dels enquestats que han patit alguna d'aquestes situacions, davant del 82,9% del 2023. També han augmentat les persones a les quals han malmès les pertinences, del 35,9% al 41,4%, i les que han estat discriminades o agredides a l'espai públic, del 30,6% al 33,3%. Les agressions sexuals passen del 9,1% al 9,7% i les persones a qui han prohibit l'entrada en algun lloc, del 30,5% al 34,1%.
L'informe remarca, però, que no tota victimització és necessàriament aporòfoba. La victimització està relacionada amb l'exposició i la vulnerabilitat que comporta viure al carrer, mentre que per parlar d'aporofòbia hi ha d'haver una motivació vinculada al rebuig o menyspreu envers la pobresa i el sensellarisme. Entre els indicadors per identificar-la hi ha les verbalitzacions dels agressors, els insults relacionats amb el sensellarisme o la percepció de la víctima.
Quatre de cada deu dones ha patit agressions sexuals
Una de cada quatre persones identifica una motivació aporòfoba explícita en les agressions patides, un indicador que ha crescut respecte del 2023. Entre les persones que atribueixen els fets al fet de viure al carrer, les que expliquen que els agressors els ho van dir de manera explícita han passat del 18,1% el 2023 al 24,7% el 2025. També augmenta del 40% al 46,6% la proporció que considera que aquest tipus de fets només passen a les persones que viuen al carrer, i del 22,6% al 26,5% la dels que expliquen que els van insultar fent referència explícita a la seva situació de sensellarisme. En canvi, baixa del 56,1% al 47,3% la proporció que considera que va ser victimitzada perquè la van veure més indefensa i vulnerable.
L'estudi detecta una marcada diferència per gènere. Les dones presenten percentatges més elevats en pràcticament totes les formes de victimització i, especialment, en les agressions sexuals, les coaccions, les agressions físiques i la discriminació en espais públics i privats. El 41,4% de les dones que viuen al carrer afirma haver patit agressions sexuals, davant del 4,6% dels homes, ha destacat la directora d'Arrels Fundació, Beatriz Fernández.