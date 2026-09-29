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L’acampada per l’habitatge de la Puerta del Sol aplega milers de persones: «No marxem, ens quedem»

Societat

  • Puerta del Sol -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 20:56

L’acampada per l’habitatge de la Puerta del Sol ha aplegat aquest dimarts milers de persones en una assemblea marcada pels crits de "no marxem, ens quedem". El campament, amb més de 300 tendes, ja ha superat la tercera nit al centre de Madrid.

El Sindicat d’Inquilines de Madrid ha demanat mantenir les mobilitzacions després que el govern espanyol hagi anunciat dos decrets llei sobre habitatge i hagi convocat un ple extraordinari per divendres. Entre les mesures anunciades hi ha una nova protecció davant dels desnonaments fins al 2030, la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions i la prohibició de la compra de fons voltor fins al 2028.

La portaveu Valeria Rozu ha celebrat que les protestes hagin generat una "crisi d’Estat" i ha reclamat "mantenir el pols" amb el govern espanyol. El Sindicat d’Inquilines considera "una vergonya" que les mesures s’hagin "trossejat" en dos decrets i reclama continuar la mobilització més enllà de l’acampada.

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