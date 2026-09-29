La pluja i la tempesta ha tornat definitivament a Barcelona després d'alguns avisos tímids que no acabaven de fer oblidar l'estiu. Els aiguats d'aquest dimarts han deixat els carrers inundats i han comportat un lleuger descens de les temperatures. Els paraigües han omplert les voreres i les terrasses han quedat buides, i les càmeres de Nació ho han captat. Aquest és un petit resum visual del pas de la tempesta pel centre de la ciutat comtal.
Les millors imatges d'una Barcelona passada per aigua: tornen els paraigües i els basalts
Societat
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- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 13:41
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 13:47
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