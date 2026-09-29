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Les millors imatges d'una Barcelona passada per aigua: tornen els paraigües i els basalts

Societat

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 13:41
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 13:47

La pluja i la tempesta ha tornat definitivament a Barcelona després d'alguns avisos tímids que no acabaven de fer oblidar l'estiu. Els aiguats d'aquest dimarts han deixat els carrers inundats i han comportat un lleuger descens de les temperatures. Els paraigües han omplert les voreres i les terrasses han quedat buides, i les càmeres de Nació ho han captat. Aquest és un petit resum visual del pas de la tempesta pel centre de la ciutat comtal.

Hugo Fernández
  • Un transeunte caminant sota la pluja a Barcelona. -
Hugo Fernández
  • La pluja ha deixat grans bassals al centre de la ciutat -
Hugo Fernández
  • La pluja ha deixat grans bassals al centre de la ciutat -
Hugo Fernández
  • Turistes es protegeixen de la pluja al centre de Barcelona. -
Hugo Fernández
  • Turistes es protegeixen de la pluja al centre de Barcelona. -
Hugo Fernández
  • Un transeunte caminant sota la pluja a Barcelona. -
Hugo Fernández
  • La pluja ha deixat grans bassals al centre de la ciutat -
Alfons Puertas
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Hugo Fernández
  • Un transeunte caminant sota la pluja a Barcelona. -
Hugo Fernández
  • Un transeunte caminant sota la pluja a Barcelona. -
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