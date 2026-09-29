29 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Una nova incidència talla l'R4 entre Vilafranca del Pendès i l'Hospitalet de Llobregat

Societat

  • Un tren de l'R4 al seu pas per Sant Sadurní d'Anoia.

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 10:47

La circulació de trens per l'R4 entre Vilafranca del Penedès i l'Hospitalet de Llobregat està interrompuda aquest dimarts per una incidència a la infraestructura, segons han informat Renfe i Adif. L'operador ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Vilafranca i Martorell, amb parades intermèdies.

D'altra banda, Adif també ha informat que una "incidència en l'explotació ferroviària" a Altafulla provoca retards en el corredor sud d'ample convencional, entre Tarragona i Barcelona. La companyia està treballant per resoldre el problema tan aviat com es pugui.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar