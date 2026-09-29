Una nova incidència talla l'R4 entre Vilafranca del Pendès i l'Hospitalet de Llobregat

La circulació de trens per l'R4 entre Vilafranca del Penedès i l'Hospitalet de Llobregat està interrompuda aquest dimarts per una incidència a la infraestructura, segons han informat Renfe i Adif. L'operador ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Vilafranca i Martorell, amb parades intermèdies.\r\n\r\nD'altra banda, Adif també ha informat que una "incidència en l'explotació ferroviària" a Altafulla provoca retards en el corredor sud d'ample convencional, entre Tarragona i Barcelona. La companyia està treballant per resoldre el problema tan aviat com es pugui.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nApagada general a Rodalies: totes les estacions sense pantalles i megafonia durant una hora Gerard Mira\r\n\r\n