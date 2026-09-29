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Retards a l'R11 per un nou robatori de cablejat de coure

Societat

  • Un tren de Rodalies, sortint de l'estació de Flaçà -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 08:19

L'R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat l'operadora ferroviària Renfe. Segons asseguren, les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual.

Aquestes demores es produeixen el mateix dia que els usuaris estan pendents del cel per l'amenaça del temporal. Davant la previsió de pluges, Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les nou i les onze del matí. 

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