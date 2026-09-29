El Parlament desmenteix Orriols: cap retirada de paraula i només cinc interrupcions en 500 intervencions

Durant els dos anys de legislatura, Sílvia Orriols ha fet constants denúncies a través de xarxes socials sobre una suposada censura orquestrada per part de Josep Rull i la mesa del Parlament. Diu que la criden a l'ordre o que la interrompen ple rere ple, juntament amb el pertinent tall de vídeo, moltes vegades escurçat o editat amb el missatge que es pretén donar. Doncs bé, el Parlament ara ha desmentit la líder d'Aliança Catalana amb dades, a les quals ha tingut accés Nació, i que diuen que Orriols només ha estat interrompuda en cinc ocasions durant les més de 500 intervencions que ha fet durant els plens dels dos anys de mandat.
Segons recullen fonts parlamentàries i ha pogut saber aquest diari, Orriols ha fet un total de 530 intervencions al ple del Parlament des de l'inici del període de sessions de la legislatura fins a l'última trobada del curs passat. Mentre Rull dirigia el desenvolupament del ple ha fet cinc interrupcions mentre la líder d'Aliança parlava. D'aquestes, només li ha fet una crida a l'ordre en una sola ocasió: va ser en el penúltim ple de la primera meitat d'any, on Rull va fer aquesta penalització -més aviat simbòlica- a Orriols per haver dit, per enèsim cop, que la diputada d'ERC Najat Driouech portava un "drap al cap". En altres ocasions també ha parlat de "parrac".
530 intervencions i cinc interrupcions
Encara sobre les 530 intervencions d'Orriols, la majoria de vegades que hi ha hagut una topada amb la mesa del Parlament, se l'ha permès acabar el discurs i després se li ha retret el contingut. Rull ha fet onze intervencions posteriors al discurs de la líder islamòfoba en què se l'ha advertit o fins i tot només en què s'ha produït una interacció amb la diputada. Pel que fa als vicepresidents de la mesa -Raquel Sans d'ERC i David Pérez del PSC- que, com està previst, agafen el relleu de Rull durant els plens, també han fet cinc interaccions per discursos d'Orriols, durant i després que els pronunciés.
La realitat, però, és que mai s'ha produït cap retirada de paraula ni se l'ha expulsat del ple, dos dels casos més extrems que, puntualment, han viscut altres diputats en altres legislatures -Laura Borràs va expulsar diputats de Ciutadans en dues ocasions-. Orriols sí que ha estat sancionada amb una amonestació pública pel primer insult racista contra Driouech, mateix càstig que va rebre el portaveu de Vox, Joan Garriga, per titllar Lluís Companys d'"assassí". Els partits amb majoria a la cambra ja tenen un nou reglament acordat per poder castigar els discursos d'odi de manera més contundent.
El relat d'Orriols a xarxes
Mentrestant, al perfil d'X d'Orriols semblaria que ha estat tot molt diferent. Ja en ple inici de la legislatura deia a Rull: "No em privareu de dir-hi la meva. El pensament únic s'ha acabat". "Si no es poden emmordassar idees legítimes i nobles, defensades pacíficament, perquè m'amenaces amb prendre'm el micròfon i em fas un cordó sanitari, Josep?", afegia l'estiu del 2024 en una altra publicació. Des de llavors, hi ha hagut una quarantena de tuits des del perfil d'Orriols, a més d'altres des del perfil d'Aliança, que interpel·len directament Rull per una suposada "censura". Fins i tot li ha demanat la dimissió com a president del Parlament.
Les sancions no han servit perquè Orriols baixi el to sinó que més aviat al contrari. Ha mantingut els comentaris racistes contra Driouech -igual que el diputat de Vox Alberto Tarradas- i fins i tot, segons avançava Vilaweb, la mateixa líder d'Aliança va posicionar-se en contra que es penalitzés Garriga per l'atac a Companys amb l'excusa de la llibertat d'expressió. En paral·lel, ha obert un nou front contra Rull -que no es pot entendre sense la pugna d'Aliança amb Junts- perquè no va retreure al portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, que digués que Aliança i Vox es feien "arrumacos" pels passadissos del Parlament.
Amonestada per un insult racista
L'episodi més polèmic amb Orriols a la cambra va ser quan va acusar Driouech de "normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic" per portar vel. Com ha ocorregut en les altres intervencions, el president del Parlament li va llegir l'article corresponent del Parlament que considerava que podia estar vulnerant i el discurs d'Orriols va seguir sense més problema. Ara bé, l'actuació es va portar a la Comissió de l'Estatut del Diputat, l'òrgan parlamentari que analitza si algun comportament dels membres de la cambra mereix algun tipus de càstig.
Orriols va ser sancionada amb una amonestació pública, igual que Garriga, perquè el reglament actual del Parlament no contempla les sancions per discursos d'odi. En paral·lel, el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han negociat un nou reglament perquè aquests comentaris puguin rebre un càstig més contundent. Ara bé, de moment tant Vox com Aliança han utilitzat aquesta reforma per, altre cop, tornar a acusar els partits i el Parlament de voler censurar-los. "Sí, cridi'm a l'ordre, d'això es tracta", deia Orriols en la primera i última ocasió que Rull ho va fer. Orriols, implícitament, admet que es tracta de buscar la reprimenda per generar soroll.