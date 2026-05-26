Què podia fer el Parlament per castigar el racisme d'Alberto Tarradas cap a Najat Driouech?

L'informe jurídic del Parlament apunta que es podria haver expulsat el diputat de Vox Alberto Tarradas o, fins i tot, "l'exclusió temporal de l'exercici de les funcions parlamentàries" per les declaracions contra la diputada d'ERC Najat Driouech. El lletrat major de la cambra catalana, Miquel Palomares, considera que les manifestacions de Tarradas tenen un "caràcter ofensiu i discriminatori per raó d'origen o religió". En canvi, davant la possibilitat de posar els fets en coneixement de la Fiscalia, l'informe assenyala que la jurisprudència fa una interpretació "especialment àmplia" de la inviolabilitat quan les expressions estan formulades en exercici de les funcions parlamentàries.
L'informe amb data 19 de maig i signat pel lletrat major conclou que es podrien haver aplicat els articles 233, 239 i 241 del Reglament en el cas de les manifestacions de Tarradas en el ple del Parlament del 30 d'abril. En el marc del debat d'una moció, el diputat de Vox es va adreçar a Driouech, que no era a l'hemicicle en aquell moment, per dir que "de moment" no la deportarien. Segons recull l'informe jurídic, el mateix Tarradas, unes hores més tard, se'n va retractar i va demanar disculpes a l'afectada. Un fet que, segons diu, s'ha de tenir en compte a l'hora d'avaluar la responsabilitat en l'acte, però "també posa de manifest que el mateix autor en reconeixia la gravetat".
La Mesa ha decidit encarregar aquest informe jurídic per analitzar si hi ha possibilitats d'enviar el cas Tarradas a la justícia en considerar que el diputat de Vox va traspassar una línia vermella. Tot i que inicialment la Mesa es va plantejar demanar l'opinió també d'experts externs al Parlament, finalment s'ha conclòs que són els lletrats de la cambra catalana els que s'hi han de pronunciar.
El pes de la inviolabilitat parlamentària
Sobre la possibilitat de posar els fets en el coneixement de la Fiscalia, l'informe jurídic considera que la jurisprudència existent mostra una interpretació "especialment àmplia" de la prerrogativa de la inviolabilitat quan les expressions han estat formulades en exercici de funcions parlamentàries. I cita que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va considerar que "unes expressions formulades en exercici de funció parlamentària quedaven emparades per la prerrogativa de la inviolabilitat".
En aquest sentit, fa referència que el Tribunal Suprem ha definit la inviolabilitat com a "absoluta, perpètua, irrenunciable, funcional i completa". I, per tant, s'ha acordat la no admissió a tràmit de querelles i el consegüent arxivament de casos vinculats a opinions de diputats en exercici de les seves funcions. Això, però, segons l'informe jurídic, no impedeix l'aplicació de les normes internes d'ordre i disciplina que té el Parlament. En aquest sentit, el lletrat major conclou que sí que està justificada la decisió de la Mesa d'iniciar un procediment de verificació dels fets enviant el cas, a iniciativa pròpia, a la Comissió de l'Estatut del Diputat.