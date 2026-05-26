El jutge cita Begoña Gómez per al 9 de juny i amenaça amb «mesures cautelars» si no es presenta

El jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez -dona del president espanyol, Pedro Sánchez- per al 9 de juny per la vista prèvia de jurat, i ha donat així per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta de dos acusats -la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés- que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. El magistrat afegeix que, si no compareixen a la cita, podria adoptar "alguna mesura cautelar de naturalesa personal" que eviti el risc "d'eludir la justícia".