La UDEF intervé joies, rellotges i documentació d’una caixa forta del despatx de Zapatero

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va intervenir al despatx de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero diverses joies, rellotges, polseres i altres objectes de valor guardats dins d’una caixa forta, segons consta a l’acta del registre policial incorporada al sumari del cas Plus Ultra. L’escorcoll es va fer la setmana passada a l’oficina de Zapatero, situada al carrer Ferraz de Madrid, dins de la investigació que instrueix el jutge José Luis Calama sobre el rescat públic de 53 milions d’euros concedit a l’aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
Segons el document policial, els investigadors van localitzar dins la caixa forta diverses joies, rellotges de mà, arracades, cadenes d’or i un collar daurat amb una placa on es podia llegir “José Luis R.Z.”. La secretària de l’expresident, Gertrudis Alcázar, va assegurar durant el registre que aquests béns provenien de l’herència de Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, així com de “regals de viatges”.
La UDEF també va intervenir discs durs, telèfons mòbils, agendes, memòries USB i carpetes amb documentació, a més de dos telèfons de Gertrudis Alcázar, un de personal i un altre de feina. Els investigadors expliquen que van arribar a mobilitzar el Grup Operatiu d’Intervencions Tècniques (GOIT) de la Policia Nacional per obrir la caixa forta, tot i que finalment no va ser necessari, ja que l’advocat present durant el registre va proposar fer una trucada per aconseguir una clau i, posteriorment, una persona es va presentar al despatx amb ella per facilitar-ne l’obertura.
Zapatero titlla de «conjectures forassenyades» la investigació de la UDEF sobre el cas Plus Ultra
Zapatero considera que els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que l’impliquen en el cas Plus Ultra contenen “conjectures completament forassenyades”. Així ho ha assegurat el president de l’Ateneu de Madrid i portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, en declaracions al programa Mañaneros 360 de TVE.
Arroyo ha explicat que l’expresident està “molt sorprès” pel contingut de l’auto del jutge José Luis Calama, que el situa presumptament com “el cap” d’una organització jerarquitzada que controlava fluxos financers. Segons el portaveu, Zapatero "té ganes” de defensar “la seva reputació i la veritat” en la compareixença prevista el pròxim 2 de juny a l’Audiència Nacional.
Sánchez manté la confiança dels socis
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es troba en el punt de mira mediàtic i encara un tram final de legislatura, com a mínim, molt mogut. Malgrat que afirma que està "tranquil" davant el degoteig constant d'informacions que esquitxen Zapatero en les últimes hores, els seus socis preferents han començat a demanar explicacions pels presumptes escàndols de corrupció que assenyalen a l'expresident, una de les figures de més confiança del president Sánchez. Tot i així, encara no li han retirat la confiança.
Podem i Sumar, per la seva banda, confien que la legislatura arribi fins al final, tot i que apunten que les conductes atribuïdes a Zapatero en el cas del rescat de l’aerolínia Plus Ultra “no són tolerables” i recorden que el cas genera “desafecció i incredulitat” entre l’electorat d’esquerres, en paraules del portaveu de Podem, Pablo Fernández. En aquest sentit, la portaveu parlamentària d’Izquierda Unida, Eva García Sempere, i el portaveu adjunt de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, també han defensat Zapatero i han apuntat a possibles buits en la investigació, però han evitat furgar en les peticions d'eleccions anticipades impulsades aquest cap de setmana pel líder del PNB. De moment, tant Sánchez com els seus socis han descartat abocar-se a uns comicis abans d'hora.