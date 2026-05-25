Sánchez manté la confiança dels socis malgrat el distanciament del PNB

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es troba en el punt de mira mediàtic. El compte enrere per a la publicació del sumari sobre el cas Zapatero, que el jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, preveu fer públic aquest vespre, ha posat totes les mirades sobre l'inquilí de la Moncloa, que encara un tram final de legislatura, com a mínim, molt mogut. Malgrat que afirma que està "tranquil" davant el degoteig constant d'informacions que esquitxen Zapatero en les últimes hores, els seus socis preferents han començat a demanar explicacions pels presumptes escàndols de corrupció que assenyalen a l'expresident, una de les figures de més confiança del president Sánchez. Tot i així, encara no li han retirat la confiança.
Podem i Sumar, per la seva banda, confien que la legislatura arribi fins al final, tot i que apunten que les conductes atribuïdes a Zapatero en el cas del rescat de l’aerolínia Plus Ultra “no són tolerables” i recorden que el cas genera “desafecció i incredulitat” entre l’electorat d’esquerres, en paraules del portaveu de Podem, Pablo Fernández. En aquest sentit, la portaveu parlamentària d’Izquierda Unida, Eva García Sempere, i el portaveu adjunt de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, també han defensat Zapatero i han apuntat a possibles buits en la investigació, però han evitat furgar en les peticions d'eleccions anticipades impulsades aquest cap de setmana pel líder del PNB. De moment, tant Sánchez com els seus socis han descartat abocar-se a uns comicis abans d'hora.
Les paraules d'Aitor Esteban, que considera que esgotar la legislatura és "irresponsable" davant els escàndols que envolten l'entorn del cap de la Moncloa, han esperonat la idea d'un possible avançament electoral. Una llenya al foc que han aprofitat des del PP, que de moment esquiven la pressió de Vox per impulsar una moció de censura, però aprofiten per collar encara més als socis preferents de Sánchez. En roda de premsa, el portaveu dels populars, Borja Sémper, ha centrat l'atenció en els aliats parlamentaris de l’executiu i els ha acusat de ser “responsables per omissió” de la suposada corrupció del govern espanyol: "Cada dia que passa donant suport al govern es taquen més amb la corrupció”, ha afirmat Sémper, en referència directa al PNB.
Malgrat que la formació d'Alberto Nuñez Feijóo disposa de majoria absoluta per aprovar una reprovació de Sánchez al Senat pels casos de corrupció, els populars esperen que el text forci Junts i el PNB a distanciar-se de l’executiu i evidenciï que el cap de l'executiu ja no disposa de prou suports per mantenir viva la legislatura: “Creiem que és una oportunitat extraordinària perquè els socis del govern es comencin a distanciar de manera clara, nítida i concreta de la muntanya de corrupció que assetja el govern”, ha asseverat Sémper. En cas de produir-se, el calendari electoral s'escurçaria. De moment, però, els de Carles Puigdemont han evitat pronunciar-se sobre les paraules d'Esteban.
Felipe González fa el joc al PP
No és la primera vegada que Felipe González fa declaracions contra Pedro Sánchez. L'expresident i històric del PSOE creu que “hi hauria d’haver eleccions aquest any” però rebutja una moció de censura per part del PP. En una intervenció aquest dilluns a València, González també ha defensat la presumpció d’innocència de l’expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l’auto “el va impressionar molt”: “Ens afecta com a país, com a partit i com a persones”, ha lamentat González, que ha afegit que no veu Zapatero "amb capacitat per muntar una enginyeria financera” com la que el jutge està investigant.
L'expresident, per la seva banda, ha parlat aquest dilluns a través del seu portaveu, Luis Arroyo. En una entrevista a TVE, Arroyo ha explicat que està “molt sorprès” per les “suposicions” recollides a la interlocutòria judicial i als informes de la UDEF que l’assenyalen com a presumpte cap d’una trama internacional. Segons Arroyo, Zapatero considera que els informes estan plens de “conjectures disbauxades” i atribueix les acusacions al “context polític” derivat de la seva defensa pública de Sánchez.