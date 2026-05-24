El PNB veu «irresponsable» que Sánchez allargui la legislatura

Les últimes novetats en el cas Zapatero han provocat reaccions entre els partits polítics de l'Estat. Després de fer-se públic que la UDEF assenyala, en un nou informe, que l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles haurien estat beneficiaris del rescat públic de Plus Ultra; cada vegada són més les proves que esquitxen la figura del socialista i la imatge del partit. Aquest fet no ha passat desapercebut per a la resta de formacions, que no han trigat gaire a respondre a les noves informacions sobre el cas Zapatero.
En aquest sentit, el president del PNB, Aitor Esteban, ha advertit que seria "irresponsable" que el govern de Pedro Sánchez "segueixi més enllà de 2026, sense rumb, sense una majoria estable". Així ho ha expressat en un acte del seu partit a Durango (Biscaia), en què ha posat el focus en els "escàndols judicials que envolten el govern espanyol" per ser "absolutament perjudicials per a la imatge de la política i per a l'estabilitat governamental".
"Aquí no ho val tot", ha advertit el president del PNB, que ha recordat que "ja van nou casos oberts, ara Zapatero", al qual el president, Pedro Sánchez, ha mostrat suport "absolut". Encara que s'està "en una fase indiciària de la instrucció" del cas, Esteban ha alertat que el contingut de l'acte d'imputació a l'expresident del Govern "és molt greu i molt preocupant". Per això, creu que l'Executiu de Sánchez "no pot pretendre ventilar l'assumpte apel·lant al lawfare i llest" perquè "això és molt seriós i són necessàries moltes explicacions".
Després del judici del cas Ábalos i Koldo, ara el cas Plus Ultra torna a relacionar el partit, a través de Zapatero, amb altre cas de corrupció i irregularitats financeres. L'últim informe de la UDEF recull una trobada entre l'expresident socialista i el president de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, mentre es tramitava l’operació de rescat públic de l'aerolínia el 2021. El document també esmenta les seves filles, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, que també haurien estat beneficiades en rebre part dels pagaments a través de l'agència de màrqueting i comunicació que tenien.
El PSOE defensa a Zapatero
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha tornat a sortir en defensa de l'expresident Zapatero arran de la seva imputació pel cas Plus Ultra i ha reclamat proves a la Justícia. "Encara no s'ha demostrat absolutament res", ha assegurat López aquest diumenge des de la Festa de la Rosa de Granollers. "Seguim dient el mateix que el primer dia, que la Justícia exerceixi el seu paper, que investigui i que posi les proves sobre la taula", ha continuat el portaveu del PSOE al Congrés, que ha defensat la "presumpció d'innocència" de Zapatero i ha negat que s'hagi pogut corrompre.
"De tot el que es coneix com la trama Zapatero, és que Zapatero a penes apareix en alguna conversa. No hi ha reunions en cinc anys pràcticament amb Zapatero", ha reflexionat el portaveu del PSOE al Congrés després que l'últim informe de la UDEF hagi revelat estrets lligams entre el president de Plus Ultra i Zapatero a través dels pagaments que aquest últim rebia per part de la consultora Análisis Relevante, propietat de Martínez Martínez.
El PP posa sota sospita el Consell de Ministres
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha afirmat que l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero era la "reina mare de totes les corrupcions del Govern", en referència a la imputació de l'expresident en el cas de Plus Ultra, uns fets que, segons Tellado, posen sota sospita a tot el Consell de Ministres per haver avalat l'operació.
Ho ha dit en el seu discurs de clausura de la Junta Directiva del PP de Catalunya junt amb el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández. Respecte a Zapatero ha assegurat que és el "major escàndol" que ha viscut la política espanyola, i ha apuntat que això no hagués passat sense les decisions preses pel Govern liderat pel president, Pedro Sánchez.