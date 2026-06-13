El PSC s'activa per revalidar el poder municipal: del factor Illa a l'amenaça de Vox

Els partits van engegant la maquinària per a les eleccions municipals, les primeres -si no hi ha sorpreses- d'un cicle electoral que inclourà les espanyoles el juliol vinent, i les catalanes el 2028. Els ajuntaments mostren la fortalesa de les formacions polítiques i són un dels bastions del PSC. Quan han anat mal dades al Parlament, els municipis han aguantat el partit. Ara, afronten les municipals amb l'objectiu de revalidar o millorar els resultats, guanyar implementació arreu del país i sumar noves majories absolutes a l'àrea metropolitana. Ho fan amb el factor Salvador Illa a favor i un Govern que es defineix com a municipalista, però amb amenaces i incerteses a l'horitzó.
A la sala de màquines del partit han previst tres moments en els pròxims mesos per començar a presentar els seus candidats. Aquest dissabte, el consell nacional valida unes 140 candidatures de municipis on, a dia d'avui, no governen els socialistes. Aquesta primera bateria de candidats inclou Terrassa, Badalona, Sant Cugat, Castelldefels, Vic, Igualada, Valls, Figueres o Palamós. També Aitona, Vallgorguina o Torrelavit, on no es van presentar el 2023. El partit presenta ara els primers noms, quan falta poc menys d'un any per a les municipals, per tenir temps de donar a conèixer i muscular l'alternativa. Al novembre es presentarà un segon paquet de candidats i al febrer, la resta.
"Treballem per garantir una presència significativa al territori, implantar-nos a tots els pobles i ciutats", apuntava aquesta setmana la número dos del PSC, Lluïsa Moret, artífex de les últimes campanyes electorals dels socialistes. El partit governa les principals ciutats del país, tres de les quatre capitals, i tres de les quatre diputacions. Un poder municipal important, que es combina amb el Govern, en solitari, i presència i incidència destacada al govern espanyol. Les municipals seran el primer examen pel partit després d'un cicle electoral victoriós, que els ha portat a assolir quotes de poder inèdites fins ara.
La carta Illa i la palanca del Govern
El PSC té al seu favor el factor Illa i un Govern que ha tirat endavant iniciatives per millorar la vida als municipis. El pla de barris, el pla de pobles, l'augment dels recursos del PUOSC, agilitzar la normativa urbanística per adaptar-la als municipis més petits, o millorar la seguretat a barris i viles són exemples de la resposta que es dona des de la Generalitat a les demandes que arriben més enllà de Barcelona. En paral·lel, és habitual que Illa faci territori i una de les prioritats del Govern -aquest àmbit està en mans del secretari de Governs Locals, Xavier Amor- és reforçar les relacions amb els ajuntaments. Les eleccions municipals seran un examen a aquesta estratègia.
L'amenaça de Vox al cinturó roig
La principal amenaça per al PSC és Vox, que aspira a fer forat al cinturó roig, principal bastió socialista. L'extrema dreta preveu un creixement important en municipis com l'Hospitalet, Cornellà, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet pels socialistes amb majories àmplies o absolutes. Els ultres esperen que els missatges contra la immigració, que vinculen sempre a la inseguretat, les advertències per la islamització o les rebaixes d'impostos tindran bona entrada en aquestes ciutats de l'àrea metropolitana. Els governs del PSC han combinat polítiques públiques d'habitatge, regeneració de barris, cohesió, ordre i seguretat per mirar de contenir el creixement de Vox.
L'efecte del desgast de Sánchez
A dia d'avui, les pròximes eleccions són les municipals, però la situació a l'Estat fa impossible descartar que no hi pugui haver un avançament electoral al Congrés, amb un Pedro Sánchez assetjat pels casos de corrupció. En tot cas, els resultats als ajuntaments seran un test també per calibrar l'efecte del desgast de Sánchez. És la gran incògnita. Es notarà el desgast a Barcelona? O bé als municipis es vota amb altres coordenades? El comportament serà diferent a Catalunya que a l'Estat? Els socialistes catalans són el gran puntal de Sánchez i a les eleccions de 2023 el president espanyol va participar en actes destacats de Barcelona o Tarragona. Repetirà el 2027?