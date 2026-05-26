El Govern ha aprovat aquest dimarts la segona convocatòria del pla de barris i viles, amb una despesa plurianual de 200 milions d'euros ampliables en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026. Malgrat que no s'ha detallat per ara quin podria ser l'augment, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha dit que serà com a mínim fins als 300 milions. Es preveu que el pla permeti posar en marxa entre el 2025 i 2029 fins a 120 programes d'intervenció integral. Com en l'anterior convocatòria, els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre el topall se situa en 12,5 milions per a la resta. Els ajuntaments podran presentar les sol·licituds des del 6 de juliol fins al 17 del mateix mes.
Com en la primera convocatòria, la Generalitat finançarà els projectes amb percentatges que varien segons la població: el 50% del pressupost per als de més de 50.000 habitants, el 60% per als d'entre 20.000 i 50.000 habitants i el 70% per als d'entre 5.000 i 19.999 habitants. En el cas dels de menys de 5.000 habitants, el finançament de la Generalitat s'eleva fins al 75% del pressupost, amb la possibilitat d'arribar excepcionalment al 90% si s'acrediten dificultats financeres. Amb els 200 milions que per ara destina el Govern a la segona convocatòria del pla de barris i viles, es preveu que la inversió total conjunta entre l'executiu i els ajuntaments en els projectes d'intervenció integral s'elevi fins a 1.600 milions d'euros.
En la roda de premsa posterior al consell executiu que ha aprovat la convocatòria, Paneque ha remarcat que busca la cohesió social, la millora ambiental i tenir un espai públic "de qualitat" per "millorar la vida de les persones en els espais quotidians". "Busquem barris i viles on es visqui millor", ha subratllat. Paneque ha explicat que la voluntat és que la quantitat de la convocatòria arribi als 400 milions d'euros, com l'executiu ha pactat amb els Comuns per al pressupost, però per ara ha xifrat l'ampliació en com a mínim fins als 300 milions d'euros.
Convocatòria oberta del 6 al 17 de juliol
Els municipis que vulguin presentar projectes a la convocatòria ho podran fer entre el 6 de juliol i el 17 del mateix mes i l'executiu preveu que la resolució provisional sigui a la tardor. Les bases de la segona convocatòria són les mateixes que les de la primera i s'hi poden presentar tots els municipis, tant els que ja van resultar beneficiaris en la primera convocatòria com els que no van presentar cap projecte. Ara bé, en el cas dels primers, cal que el nou projecte sigui per a un barri diferent.
Els projectes que poden presentar els ajuntaments s'han de centrar en zones identificades com a àrees d'atenció especial, zones amb rendes baixes, dèficit d'equipaments, problemes d'habitatge o exposició a riscos ambientals. Les transformacions poden ser diverses, des de la millora de l'espai públic a transformacions físiques en l'àmbit de l'urbanisme, habitatge i eficiència energètica; vinculades amb la transició ecològica, com actuacions d'emergència climàtica o infraestructura verda urbana; o acció sociocomunitària, com reducció de desigualtats socials o equitat de gènere, entre d'altres.
També són subvencionables les despeses corrents vinculades directament a la realització de les actuacions, com ara els salaris de personal amb dedicació directa; o despeses de capital com l'adquisició, rehabilitació o millora d'equipaments públics, espais urbans i immobles, així com les convocatòries de subvencions dels ens locals destinades als particulars per finançar la rehabilitació d'edificis, habitatges i locals. La convocatòria també preveu finançar les despeses de l'oficina local del Pla de Barris, fins a un màxim del 8% del pressupost total del projecte.
Es preveu un augment de les sol·licituds
La primera convocatòria del pla de barris i viles, resolta a finals del 2025, ha finançat 20 projectes de les vuit vegueries, amb un pressupost total de 412 milions d'euros, dels quals 232,71 milions d'euros els aporta la Generalitat. Inicialment, la previsió era de 200 milions, però es va ampliar per arribar fins als 20 municipis. Fonts de l'executiu apunten que la voluntat en aquesta segona convocatòria és arribar també almenys a aquesta xifra.
De fet, el Govern preveu que hi hagi un augment de les sol·licituds respecte a l'anterior convocatòria, quan se'n van rebre 83, de les quals quatre van ser descartades. L'executiu preveu que alguns dels municipis que ja van presentar projectes de transformació en la primera convocatòria tornin a fer-ho en la segona i que municipis que no van fer-ho aquest cop s'hi sumin. També s'anticipa que la rehabilitació d'edificis torni a ser un dels principals eixos en les sol·licituds. Ja va ser molt present en la primera convocatòria, especialment vinculada a la regeneració de nuclis antics.