La reforma del finançament té diverses potes, una de les quals fa referència a la recaptació dels impostos, començant per l'IRPF. Això té diverses derivades. D'una banda, cal posar al dia l'Agència Tributària de Catalunya, perquè pugui assumir la capacitat de gestió dels tributs com preveuen els acords d'investidura. De l'altra, que l'Estat delegui la competència perquè Catalunya pugui recaptar els impostos. A l'espera que el govern espanyol es mogui en aquest sentit -i que el Congrés ho avali-, el Govern fa mesos que es va movent i aquest dimarts ha aprovat el contracte programa per muscular l'ATC perquè pugui actuar com a Hisenda catalana, amb la mirada posada a 2029 i lligat als acords polítiques que s'hauran de produir.
El contracte preveu una despesa de 527 milions d'euros entre els anys 2026 i 2029, pactats amb ERC per als pressupostos. El full de ruta per "modernitzar" l'Agència preveu transformacions en diversos àmbits i fases, per anar assumint funcions de gestió, recaptació i inspecció, i que hauria d'acabar tenint l'instrument a punt per a la gestió "integral" de l'IRPF. "El 2029 l'ATC podria estar preparada per assumir totes les gestions tributàries de l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya", ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Això implica que la finalització d'aquesta actualització arribaria més enllà d'aquesta legislatura i, eventualment, hauria de negociar-se amb un nou govern a l'Estat, si finalment Pedro Sánchez no pot revalidar la Moncloa.
L'any 2028 es començarien a fer funcions de recaptació i gestió, però la inspecció i sanció no arribaria fins al 2029, amb el "desplegament total" de l'ATC, segons ha especifictat Paneque. La portaveu ha insistit que el desplegament va vinculat a acords polítics i les modificacions legislatives amb el govern espanyol, i no tot dependrà del Govern i d'ERC. De tota manera, la portaveu ha dit que l'executiu "vol" complir els acords amb els republicans, i treballarà per aconseguir les reformes legals al Congrés. Unes reformes, per cert, que es van acordar en una comissió bilateral Estat-Generalitat el passat juliol. El Departament d'Economia està a l'espera de veure com es materialitza la reforma del finançament i si allà ja es preveu la cessió de la competència. Si no, una altra opció és fer-ho via esmenes durant la tramitació al Congrés.
De la col·laboració a la gestió "integral"
La reforma de l'ATC preveu cinc àmbits d'actuació. En l'àmbit de la governança, es crearà una Oficina Tècnica de Governança per fer coordinació i seguiment de les transformacions a l'Agència Tributària. També hi haurà una transformació organitzativa i de personal, amb una nova estructura basada en tres direccions generals, increment i especialització de la plantilla -cal molt més personal per entomar la gestió tributària- i millora de la governança territorial. I diverses transformacions tant pel que fa als processos -es projecta una "digitalització completa",-, de la gestió de dades -processament i consulta a temps real, anàlisi avançada...-, i una transformació tecnològica i de sistemes, per tenir el programari informàtic integral necessari per a la gestió tributària.
El contracte també preveu tres etapes. Una primera etapa de "col·laboració" estreta amb l'Agència Espanyola d'Administració Tributària (AEAT) en què l'ATC aniria assumint funcions. Això és el que es preveu en l'acord de la bilateral del juliol passat. Una segona etapa de gestió "parcial", en què l'ATC tindria capacitat per dictar actes administratius i exercir funcions de gestió, inspeccions i recaptació en àmbits delimitats. Per últim, ja de cara a 2029, una etapa de gestió "integral", en què l'ATC assumiria l'exercici de totes les funcions tributàries dels contribuents a Catalunya. En aquest punt ja hi ha discrepàncies amb l'Estat, que manté que no es traspassarà la gestió integral dels impostos a Catalunya i que la feina s'ha de fer "en el marc d'una gestió en xarxa" amb l'AEAT.