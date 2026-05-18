El Govern i ERC pacten reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya

El Govern i ERC han pactat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) en el marc de l'acord per als pressupostos, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Nació. Es tracta d'un contracte programa específic en què l'executiu es compromet a destinar 527 milions d'euros a l'ATC fins al 2029 per tal que l'ens tingui un "finançament estable" que li permeti impulsar "els canvis tecnològics, de processos, de gestió de dades i organitzatius necessaris, especialment en matèria de recaptació". Del total dels recursos, 481,2 milions seran transferits pel Departament d'Economia.
L'objectiu és que el contracte programa sigui un full de ruta en diverses etapes per assolir les funcions progressives de recaptació d'impostos, com ara l'IRPF, una de les condicions que ERC va posar inicialment com a condició per als pressupostos, però que va fer encallar les negociacions, i finalment ha retirat. Els republicans insisteixen que encara volen la recaptació dels impostos, i que ho intentaran lligar a través d'esmenes a la tramitació de la reforma del model de finançament. En tot cas, fonts republicanes diuen que aquest pacte permet avançar en allò que es pot fer sense reformar la llei.
En la primera etapa, es preveu que ambdues entitats tributàries col·laborin i que l'ATC tingui funcions d'informació i assistència. Posteriorment, hi hauria una etapa de "gestió parcial" en què l'ATC tindria capacitat de dictar actes administratius i funcions de gestió, inspecció i recaptació en alguns àmbits per arribar, finalment, a la gestió integral, amb totes les funcions tributàries. El govern espanyol no hi està d'acord i ja ha dit més d'una vegada que la Generalitat no recaptarà el 100% de l'IRPF, malgrat que forma part de l'acord d'investidura de Salvador Illa i el PSOE ho va avalar.
Segons el pla, el Govern crearà una oficina tècnica de governança per coordinar i analitzar el procés, es renovarà l'estructura amb tres direccions generals, es reforçarà la plantilla tributària i la implementació territorial.