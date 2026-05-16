Els catalans que manen a Silicon Valley

LOS ANGELES (ESTATS UNITS) | El viatge de Salvador Illa, farcit de trobades amb empresaris, directius i investigadors vinculats a la IA, ha permès desvetllar la rellevància del talent català al bressol de Silicon Valley. Són molts els joves catalans formats en universitats del país que han acabat marxant a l’estranger, molts a la costa oest. Aquests són alguns dels noms que han aflorat aquests dies i que s’han convertit en figures rellevants de l’ecosistema tecnològic i la realitat californiana. És un llistat no pas exhaustiu, però que ajuda a fer-se una idea del pes dels catalans amb talent a la costa oest dels Estats Units.
Oriol Vinyals, líder mundial en IA
Nascut a Sabadell fa 42 anys, el vicepresident de Recerca de Google Deep Mind, especialitzada en el que els experts anomenen l’aprenentatge profund en Intel·ligència Artificial. És el colíder tècnic de Gemini, la IA de Google que és considerada competència directa de Chat GPT. El seu èxit professional va fer que la seva alma mater, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el fes doctor honoris causa l’any passat. Com a enginyer de telecomunicacions format inicialment a Catalunya, és un dels exemples que aquests dies ha constata la delegació catalana: el gran nombre d’enginyers i científics que van sorgir de la universitat pública catalana.
José María Álvarez, referent en cotxes autònoms
Passejar per San Francisco i altres ciutats de Califòrnia és com tastar al minut el futur que ja és aquí. Una de les situacions més freqüents és veure passar taxis sense conductor o repartidors autònoms que sobten el nouvingut. La recerca en vehicles autònoma ha fet un salt espectacular i un dels màxims experts en aquest fet és el caatlà José María Álvarez, director del grup de recerca d’IA en vehicles autònoms de NVIDIA. És un dels principals investigadors del món en IA aplicada a la conducció autònoma.
En les trobades amb Illa, hi eren presents molts dels grans noms catalans de Silicon Valley: Lluís García, director d’Enginyeria a Meta; Carles Felip, vicepresident d’estratègia corporativa de F5, empresa especialitzada en estratègia i que és considerada una de les empreses capdavanteres en ciberseguretat i infraestructura digital. També cal esmentar Albert Orriols, que és vicepresident d’Enginyeria de Software per als models d’IA d’Hewlet-Packard. Lidera els equips que dissenyen els softwares i els models d’IA integrats als dispositius d’HP.
Gemma Garriga: el poder femení en el lobby català
La vicepresidenta d’Enginyeria de GitHub de Microsoft, Gemma Garriga, encapçala l’equip abocat a la infraestructura d’IA a gran escala i del GitHub Copilot, un dels productes d’IA generativa que està tenint més impacte al món. Es va formar a la UPC.
Però hi ha més dones catalanes en lideratges emergents. Com Gemma del Hoyo, formada a la Pompeu Fabra, que és la directora financera de Naturgy Renewables als Estats Units, que ha construït una carrera centrada en finançament verd i és especialista en projectes de desenvolupament d’energia sostenible. O com Mercè Barcons, a la cúpula de Hewlett-Packard, la companyia tecnològica amb seu a Palo Alto a la qual està vinculada de fa dècades.
Antònia Soler, una manresana que valora tornar
Enginyera química per la UPC, Antònia Soler és una manresana que porta deu anys a Califòrnia i hi ha fet arrels. És la cap d’inversió de la multinacional HILTI, del sector de la construcció. És de les directives que ha explicitat la possibilitat de tornar a Catalunya com a continuació de la seva carrera professional. En una entrevista a Catalunya Ràdio fa uns mesos, elogiava Barcelona com a ciutat que s’ha posat les piles en innovació.
El català que mana molt a San Francisco
No tots els catalans que lideren en diversos àmbits a Califòrnia treballen al sector privat. Hi ha un cas com Anna Navarro, una exdirectiva de Silicon Valley que va ser considerada una de les cent dones més influents del món, i que va deixar Califòrnia per donar el salt a la política i ser elegida diputada per Junts al Parlament. Però hi ha un altre català, al marge de Silicon Valley, que treballa en el sector públic: Guillem Vidal pertany a l’Oficina de Desenvolupament Econòmic i d’Ocupació.
Historiador de formació, va traslladar-se a San Francisco fa dos anys i mig, amb la seva dona nord-americana. Guillem Vidal treballa com a expert a l'Oficina de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l'Ajuntament, dedicat a l'ajuda pública al petit comerç, que va quedar molt colpejat per la crisi pandèmica. San Francisco és ara governat per Daniel Lurie, un demòcrata centrista. Vidal explica a Nació que "els catalans de Califòrnia tenen ganes de fer coses i poden fer-les si es reforcen els vincles entre ells". "A vegades, molts ens sentim desaprofitats".