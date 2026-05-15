El calendari dels pressupostos: aval d'ERC, bilateral amb l'Estat i aprovació al Govern

Les negociacions entre el Govern i ERC pels pressupostos estan a punt de fructificar i el calendari, a l'espera d'algunes concrecions, ja ha quedat pràcticament definit. Els republicans i els socialistes van fer un pas endavant amb la societat mercantil d'inversions i l'acord pels comptes va quedar pràcticament encarrilat aquest dijous amb l'acord entre les dues parts perquè la primera obra que gestioni sigui un Tren Orbital que estarà completat, si no hi ha imprevistos, el 2040. Aquests dos compromisos, juntament amb el traspàs d'una competència encara per concretar, seran els desllorigadors definitius d'un acord pressupostari que s'ha allargat pràcticament mig any.
Els acords entre els de Salvador Illa i els d'Oriol Junqueras estan pràcticament enllestits, i ara cal que totes les parts implicades el ratifiquin. Dilluns serà un dia important. Tots dos partits reuneixen les seves respectives direccions, com solen fer per començar cada setmana, però també hi haurà dos actes importants. El primer és que, al matí, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, donarà detalls des de Sant Sadurní d'Anoia sobre el projecte de l'Eix Ferroviari Orbital que el Govern ha acordat amb els republicans. El segon és que ERC ha convocat, a la tarda, el seu consell nacional que, amb tota probabilitat, donarà l'aval definitiu als comptes.
Les negociacions encara continuen i l'acord pels comptes no està al 100% tancat, però les dues parts admeten que estan molt avançades i que arribaran a bon port. De fet, aquestes sensacions són tan evidents que el Govern ha reprès aquesta setmana les negociacions amb els Comuns pels pressupostos. Els de Jéssica Albiach no seran cap escull per a l'aprovació definitiva dels comptes, però també volen tenir el seu paper protagonista. Cal recordar que la formació ja va acordar els primers comptes amb el Govern però entenen que cal revisar-los i actualitzar-los davant les circumstàncies canviants respecte aquell acord del febrer.
L'acord polític encén la maquinària pressupostària
Un cop el Govern s'asseguri la majoria parlamentària, que s'hauria de tancar durant la setmana vinent amb els respectius acords amb ERC i els Comuns, s'engegarà la maquinària pressupostària. Més enllà de les fotografies per escenificar els acords polítics, abans de tramitar els comptes caldrà convocar una cimera bilateral entre la Generalitat i l'Estat perquè es segellin els acords assolits entre el PSC i ERC que depenen de la Moncloa. Tant la societat d'inversions, que ha de passar pel consell de ministres, com el projecte de Tren Orbital, que ha de finançar i executar l'Estat, necessiten el vistiplau de l'executiu de Pedro Sánchez.
A partir de llavors, s'inicia tot el tràmit habitual que s'allargarà prop d'un mes i mig. El Govern aprovarà els comptes, cal veure si la setmana vinent o l'altra, i els presentarà a la cambra catalana. Llavors s'obrirà el període d'esmenes a la totalitat, que seran presentades per l'oposició però que no prosperaran. També es convocarà els consellers a les comissions parlamentàries del seu ram perquè detallin el pressupost de cada departament. Aquests i altres procediments parlamentaris enviaran l'aprovació definitiva dels comptes, molt probablement, a la primera meitat del juliol.
Un context complicat
Les dates concretes, però, encara resten per veure. La comissió bilateral Estat-Generalitat s'hauria de produir durant la setmana vinent i l'ACN informa que seria dimecres a Madrid. Fonts del Govern asseguren que es continua treballant en la data i que formalment no ha estat acordada mentre que des d'ERC es vol anar en compte amb un context complicat. Un element rellevant és que la consellera d'Educació, Ester Niubó, compareix dimarts en comissió parlamentària per donar explicacions sobre el pla per introduir agents dels Mossos d'Esquadra a les escoles. Ningú nega que la crisi educativa enterboleix la presentació dels comptes però els republicans desvinculen les dues carpetes.
Un altre element a tenir en compte és que aquesta setmana hi ha ple al Parlament i també tindrà els mossos i els professors al centre. Més enllà de la sessió de control al Govern, que és el mateix dimecres que se celebraria la bilateral, hi ha diferents mocions vinculades al context educatiu. La CUP porta un text que exigeix retirar el pla d'introducció d'agents dels Mossos a les escoles i també una votació crítica amb el cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Veient el posicionaments dels partits sobre els dos assumptes, la moció podria comptar amb els vots d'un ampli ventall de la cambra, també dels socis del Govern. Els tempos, doncs, marquen el desenllaç dels pressupostos.