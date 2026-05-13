Parlon i Trapero es disculpen per la infiltració: «Ha estat una decisió operativa mal plantejada»

El temps dirà si ens trobem davant dels primers símptomes d'un intent de desescalada. Això és el que ha volgut transmetre la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, aquest dimecres al Parlament, per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea docent de Barcelona, que ha encès encara més els ànims dels mestres en la crisi oberta amb el Govern. Davant representants sindicals -hi eren USTEC i la CGT- i dels grups parlamentaris, Parlon ha demanat "disculpes" per un fet "desafortunat", que ha definit com una "maniobra operativa ben intencionada però mal plantejada", i completament al marge de decisions polítiques.
El Departament d'Interior, que ha remarcat que no es volia limitar l'exercici de cap dret amb la infiltració, ha obert una investigació interna secreta per analitzar tota la informació i es reforçaran els controls perquè decisions com aquesta es prenguin des de càrrecs "més elevats" dins de l'estructura dels Mossos, i es reforçarà també la mediació com a via d'obtenció d'informació a l'hora d'avaluar riscos. En la seva intervenció, el director dels Mossos ha admès l'"error" de la infiltració ha admès que la infiltració no va ser "oportuna". "No era necessària la presència d'agents, perquè els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven; reconec l'error, però no reconec mala fe ni actitud antidemocràtica", ha afirmat Trapero.
Davant dels grups parlamentaris -crítics amb la cúpula d'Interior i que demana dimissions- i representants sindicals, la consellera ha demanat disculpes concretament a la CGT -el sindicat que feia l'assemblea-, ha negat que fos una decisió política, i ha dit que faran "modificacions de la norma" perquè les "cauteles" amb moviments sindicals hi quedin recollides, en el sentit que una infiltració en aquest àmbit ha d'estar molt més restringida. En aquest sentit, ha dit que "cal definir millor els marcs d'intervenció, les pràctiques i les limitacions que han de tenir" i ha dit que aquest tipus de vigilància "no pot trencar mai" la confiança dels moviments socials cap a la policia. "Una maniobra mal calculada no pot entorpir aquesta relació tan necessària", ha dit Parlon.
En tot cas, la cúpula d'Interior ha recordat que la normativa que regula l'actuació de la Comissaria General d'Informació ve de lluny i els anteriors governs tampoc l'han canviada. Parlon, en aquest sentit, ha demanat no posar els Mossos en la "batalla partidista" i Trapero també ha demanat "responsabilitat" a l'oposició. "Ni la consellera ni jo hem fet cap canvi en l'operativa respecte del que s'ha fet sempre, i el responsable de la comissaria d'informació és el mateix que en els últims tres governs i la feina és la mateixa", ha dit el director general.
L'oposició vol dimissions i cessaments
L'oposició ha fet evident que no n'hi ha prou i ha qüestionat la confiança del Govern en els mestres. "Creuen que els mestres són delinqüents?", s'han preguntat diversos grups. Junts, ERC, Comuns i CUP han demanat dimissions i cessaments. El juntaire Josep Rius ha demanat a la consellera Parlon i al director Trapero que "pleguin" i, si no, que sigui sigui Salvador Illa qui els cessi. "La responsabilitat és política", ha afirmat Rius, que ha definit la infiltració com a "il·legal" perquè vulnera la llibertat sindical i drets fonamentals. El diputat ha recordat que el problema té l'origen en el pacte educatiu que l'executiu va fer amb CCOO i UGT, i que va encendre la comunitat educativa.
En la mateixa línia, la republicana Laia Cañigueral ha tornat a demanar el cessament de Trapero i ha qüestionat el lideratge polític dels Mossos. "La percepció és que les decisions es concentren en un nucli reduït de persones sense supervisió política real", ha afirmat. En aquest sentit, ha lamentat que els advocats dels Mossos tornin a integrar-se a Interior i no continuïn fora del Departament, sota la supervisió de Presidència, com va fer ERC, i ha condemnat que Parlon i Trapero "utilitzin els Mossos com a escut". "Demanem responsabilitats polítiques", ha afirmat.
Els Comuns també han qüestionat el paper de Trapero, que és major dels Mossos i va ser comissari en cap dels Mossos, i n'han demanat el cessament. "Estem veient coses que feia molt temps que no vèiem", ha afirmat. El diputat Andrés García Berrio sí que ha insistit en la necessitat de garantir els drets fonamentals i l'exercici de la llibertat sindical. També ha demanat un "gir de 180 graus" en les polítiques de seguretat, i ha lamentat que la cúpula d'Interior avali per sistema totes les actuacions policials, més encara quan ja hi ha hagut errors com ara amb l'ús de gas pebre o amb la denúncia contra un activista de l'ANC.
"És una pràctica de la policia política del franquisme, són pràctiques dictatorials", ha etzibat el diputat Xavier Pellicer, que també ha demanat el cessament de Trapero, primer, i la seva dimissió, després. El diputat de la CUP ha acusat Trapero de tenir "agenda pròpia" i entendre la policia com un "òrgan independent i quasi diví". "Ja vam advertir què passava per donar barra lliure als Mossos i a Trapero, i ara en paguen les conseqüències", ha dit Pellicer. El cupaire també ha lamentat que la cúpula del Departament hagin destinat només vint minuts a donar explicacions sobre la infiltració. El PSC s'ha limitat a dir que la situació "no els agrada" i ha aplaudit les explicacions d'Interior.
El PP i Vox veuen bé les infiltracions per obtenir informació
Els diputats de PP i Vox han defensat l'actuació dels Mossos per no anar "a cegues" davant de manifestacions que poden "bloquejar infraestructures essencials". "Entenc les reivindicacions del sector educatiu, però no poden bloquejar l'economia o la feina d'un autònom", ha dit el diputat Alberto Villagrasa. Els populars han retret a Parlon que no demani disculpes a les dues agents infiltrades "que han quedat exposades". "Ha estat una intervenció molt maldestre", ha afirmat Villagrasa, que ha insistit que les unitats d'informació tenen la finalitat, precisament, d'obtenir informació.
El diputat de Vox Sergio Macián ha lamentat que es faci una compareixença "exprés" per les infiltracions i no per parlar d'aquest increment d'inseguretat que les dades desmenteixen. L'extrema dreta ha recordat la norma que permet als Mossos infiltrar-se en assemblees de mestres la va aprovar Junts, i ERC no la va canviar. "És molt delicat infiltrar agents en una assemblea de treballadors, no són un grup que prepari actuacions subversives", ha afirmat, i ha dit que, en aquest cas, la línia entre la seguretat i el "control ideològic" és molt fràgil. "Si es fa una operació així s'ha de fer bé", ha afirmat, i ha demanat mesures per protegir les agents descobertes. Aliança Catalana, com és habitual, no ha assistit a la comissió.