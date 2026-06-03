La Guàrdia Civil sospita que Pedro Sánchez estava al corrent de les actuacions de les clavegueres del PSOE. Així consta al sumari del cas Leire, al qual ha tingut accés Nació. La interlocutòria del jutge Santiago Pedraz recull algunes referències indirectes al president del govern espanyol, però les investigadors de la Unitat Central Operativa sí que conclouen que Sánchez "coneixia l'activitat que feia" Leire Díez, coordinadora sota les ordres de Santos Cerdan del grup que, presumptament, actuava per protegir els interessos del PSOE.
Els investigadors situen l'inici de l'activitat en el moment en què s'imputa la parella de Sánchez, Begoña Gómez, i el president s'agafa cinc dies de reflexió. L'empresari Javier Pérez Dolset, investigat a la causa, diu que la "decisió última" per començar l'activitat va ser de Sánchez, una afirmació que Leire Díez confirma, segons les converses interceptades per l'UCO. En concret, Dolset atribuïa a Sánchez la frase "que es netegi tot, sense límit", quan apareix la imputació de la seva esposa. Les actuacions d'aquest grup es movien entre pressionar fiscals i jutges, torpedinar investigacions o intentar desprestigiar l'UCO.
Els investigadors recullen diverses converses entre els presumptes membres de la trama, on es fa referència de manera indirecta a Sánchez. No ha aparegut, de moment, cap missatge directe de Sánchez adreçat als investigats o sobre la trama. En les converses intervingudes es parla del "presi" o de l'"un", dues maneres de referir-se, sempre segons l'UCO, al president del govern espanyol. A tall d'exemple: "L'un diu de seguir. Que estic fent grans coses i que no em rendeixi". Es tracta d'un missatge de Leire Díez interceptat per la Guàrdia Civil, que conclou que la investigada s'està referint a Sánchez.
Altres converses d'alguns dels investigats recollides per la Guàrdia Civil assenyalen que la feina que fan -i que no concreten- està funcionant, perquè "el jefe" s'hi està referint constantment durant la compareixença pública després dels dies de reflexió. "Mira el jefe com cita allò dels àudios", diu Juanma Serrano, alt càrrec del PSOE i pròxim a Sánchez, durant la declaració del president espanyol. "El jefe ens posarà en un altar", respon Leire Díez, sempre segons les converses recollides per l'UCO.
Sánchez ha estat aquests dimecres a Barcelona per participar a la cloenda de la Reunió del Cercle d'Economia. No ha fet cap referència a les investigacions obertes a l'entorn del PSOE i ha explicitat que vol esgotar la legislatura per la via dels fets. Ha anunciat que posarà en marxa la maquinària per presentar els pressupostos de 2027 i ha enviat missatges a ERC i Junts, per traslladar-los el seu compromís de complir amb els acords signats i abordar la "resolució del conflicte polític" entre Catalunya i l'Estat.