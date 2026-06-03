L'UCO diu que el PSOE va pagar 20.000 euros en anuncis del PSC a un mitjà del cas Leire

La Guàrdia Civil apunta que la suposada trama de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Diaz que buscava "protegir" el partit dels atacs judicials va pagar 20.000 euros a un diari digital afí mitjançant anuncis per a la campanya electoral del PSC en les eleccions al Parlament del 2024. Basant-se en missatges entre Díez i la periodista d'aquest digital Patricia López, ja morta, i en uns àudios publicats fa unes setmanes per El Confidencial, l'UCO arriba a la conclusió que el digital Crónica Libre va cobrar uns 20.000 euros en bàners publicitaris de la campanya del PSC. En concret, l'agència de mitjans que feia la campanya va inserir els anuncis i va pagar per ordre del PSOE.
En l'informe policial remès fa uns dies per l'UCO a l'Audiència Nacional, i al qual ha tingut accés Nació, s'analitza aquesta suposada trama de guerra bruta per lluitar en tots els fronts possibles contra "la màquina del fang", la persecució judicial i policial a l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Un dels episodis és el pagament a un digital perquè investigués i publiqués notícies favorables a l'entorn del president o per desacreditar les investigacions judicials. Això s'hauria pagat, entre altres vies, amb diners de la campanya electoral del PSC al Parlament, del 26 d'abril al 10 de maig, que va acabar fent president de la Generalitat Salvador Illa.
López, periodista d'investigació, l'abril del 2022 va fundar el digital Crónica Libre, de la qual era directora i propietària juntament amb altres dones periodistes. Va morir el desembre passat als 47 anys a causa d'un càncer agressiu. La Guàrdia Civil diu que des del principi Díez va estar vinculada al digital, del qual va dir que era sòcia. De fet, el mateix dia de constitució del grup mediàtic, Díez va transferir un 5% de les seves participacions a López, però l'UCO no sap d'on sortien les accions perquè en l'acta de constitució de l'empresa Díez no apareixia com a propietària.
El 24 d'abril del 2024, quan el president espanyol va publicar la "carta a la ciutadania" on es prenia dies de reflexió davant de la imputació de la seva esposa, Begoña Gómez, López va demanar a Díez que parlés amb Cerdán perquè deia que tenia "àudios i informació sobre les clavegueres contra Sánchez". Al cap de dos dies es va celebrar una reunió a la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, però López no hi va poder anar per motius personals. Per això, la UCO diu que Crónica Libre estava al servei del PSOE per contrarestar l'ofensiva policial i judicial contra l'entorn del president del govern espanyol.
Un mitjà favorable als interessos del PSOE
La Guàrdia Civil afegeix que el PSOE va pagar aquesta informació, notícies favorables i gestions de López mitjançant publicitat electoral del PSC en la campanya al Parlament. Així, l'informe parla de "la posada a disposició del mitjà Crónica Libre als interessos del grup" implicat en la trama. "Aquesta activitat hauria donat lloc a una sèrie de pagaments efectuats directament o indirecta pel PSOE", afegeix. Com a exemple, després de la carta de Sánchez, el digital va publicar notícies sobre la suposada guerra bruta que havien patit José Bono o el PSOE andalús i va informar sobre un vincle entre Manos Limpias i el PP, entre altres notícies favorables als socialistes.
L'informe policial concreta que el digital hauria cobrat prop de 20.000 euros del PSOE. Així, el 29 d'abril al vespre, amb la campanya catalana ja començada, López va dir a Díez: "No ens deixis fora o fes pressió per les campanyes". El 6 de maig, López va tornar a escriure a Díez i li deia que tant el digital com ella personalment tenien deutes. Com a resposta, Díez va enviar a la periodista el contacte de l'aleshores director de comunicació del PSOE, Ion Fernando Antolín, i li va dir que aquell "ja estava en el pla de mitjans", segurament en referència a la campanya electoral europea.
El 9 de maig López va enviar un missatge a Díez on suposadament li reenviava un missatge d'Antolín que li deia: "L'ordre ja està dins del pla de mitjans. L'agència que ens ho porta ja es posarà en contacte per gestionar-ho. Estarà prop dels 20K". Dies després, el 20 de maig, Patrícia López reclamava a Díez els diners: "El Ion Antolín aquest em diu que ja ens ha posat els diners en la campanya, però la campanya comença i a nosaltres no ens ha trucat ningú. Li pots dir alguna cosa?". Díez li va dir que l'endemà li respondria.
Bàners per un valor de 20.000 euros
La Guàrdia Civil vincula aquests 20.000 euros a uns bàners publicats al digital durant la campanya electoral d'Illa, però per fer-ho es basa en notícies de El Confidencial. En aquestes informacions, es publiquen els àudios d'unes converses entre dues persones no identificades, i amb la veu distorsionada, on parlen que els diners que va cobrar el digital els va pagar una agència de mitjans que els socialistes "van elegir" per la campanya d'Illa. Així, un interlocutor li pregunta a algú vinculat a la suposada trama i al digital: "Van ser 20.000 euros?". Aquest li respon que sí, i li explica que ho van cobrar "amb una campanya d'Illa al diari" que es va retirar quan van acabar les eleccions catalanes.
Tot això va servir perquè el magistrat Santiago Pedraz ordenés a l'UCO de la Guàrdia Civil que requerís al PSOE, entre altres coses, la documentació de la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del 2024. El magistrat reclamava tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis, celebrats el 12 de maig del 2024. La petició incloïa els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig.