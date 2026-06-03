L'ombra de corrupció al PSOE ha sobrevolat el Parlament aquest dimecres. L'oposició -Junts, ERC, el PP, Vox i Comuns- han furgat en la situació dels socialistes a l'Estat, assetjats per diverses causes judicials obertes per presumptes irregularitats, algunes de les quals podrien esquitxar el PSC. De moment, el Govern ja ha tancat la porta a la compareixença de Salvador Illa per aclarir la situació i els socis d'investidura no el forçaran a fer-ho. El president, de fet, ha dit que ja ha donat totes les explicacions necessàries i ha marcat distàncies amb els escàndols del PSOE. "El meu partit, el PSC, està lliure del corrupció", ha garantit.
Junts ha estat especialment contundent i ha estès una ombra de sospita sobre la campanya electoral del PSC el 2024, que apareix a la interlocutòria del jutge Santiago Pedraz en el marc del cas Leire Díez; sobre el contracte de 127 milions d'euros que la Generalitat ha signat amb la xinesa Huawei; sobre el projecte de Hard Rock, que algunes informacions diuen que incloïa cobrament de comissions; i també sobre la "intensa activitat" del Govern a la Xina. De fet, Sales ha insinuat que podria semblar que "Zapatero hi té alguna cosa a veure". "El fang ja arriba al PSC; comparegui al Parlament", ha exigit Mònica Sales.
Illa no ha alimentat la polèmica més del compte, i ha acusat Junts de “no voler escoltar les explicacions” que ja s'han donat, i de moure's per “rumors”. S'ha referit al contracte de Huawei, que ha “respectat la normativa europea en matèria de seguretat”. Sobre la campanya del PSC, ha recordat que tota la documentació es troba en mans a la Sindicatura de Comptes, que no ha trobat cap mena d'irregularitat. "Està auditat”, ha afirmat. En aquest sentit, ha demanat a Junts que sigui “seriós”. “Actuo amb la tranquil·litat de qui ha actuat correctament, dono totes les explicacions”, ha reblat.
ERC, que ha situat la corrupció com a "línia vermella", també ha pressionat el president per la situació del PSOE, i ha posat sobre la taula la contradicció entre la defensa tancada de la justícia que feia Illa quan es perseguia l'independentisme, i la persecució política que insinua ara i que afecta Pedro Sánchez. "Ens van girar l'esquena", ha lamentat el president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové. En aquest sentit, ha fet una pregunta incòmode al president i li ha demanat que reconegui que l'independentisme també pateix una persecució judicial per motivacions polítiques.
Illa no ha respost i s'ha limitat a dir que la corrupció es combat "amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència quan es detecta". També ha demanat respecte pel Poder Judicial, i alhora respecte pels governs i els parlaments, per reclamar de nou l'aplicació de la llei d'amnistia. Així mateix, ha tornat a insistir en la defensa de la presumpció d'innocència, sobretot en el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. "Alguns corren massa a fer certes afirmacions quan estem a l'inici dels processos judicials", ha advertit. En aquest sentit, des dels Comuns s'han demanat explicacions urgents, tant de Zapatero com de Sánchez.
El PP, que des de fa mesos treu de tant en tant les causes de corrupció del PSOE i la suposada implicació d'Illa, ha ironitzat amb la nova ofensiva judicial. "Continua atribuint les acusacions de corrupció sobre el seu partit a invents de la fachosfera?", ha preguntat Alejandro Fernández. "Continuo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció", ha respost el president. Fernández ha acusat Illa de ser "políticament responsable d'haver-se barrejat amb Ábalos, Koldo, Cerdán, Chi-li, Salazar i Zapatero". Illa ha contraatacat recordant a Fernández que, ara, el PP vol fer una moció de censura amb Junts contra Sánchez, malgrat que ell va dir que no hi aniria "ni a cobrar una herència".
Junts vincula el contracte de Huawei amb Zapatero
El famós contracte de Huawei ha tingut continuïtat. El diputat de Junts, Francesc de Dalmases, ha preguntat al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, més detalls sobre aquest contracte per desplegar la fibra òptica. Dalmau l'ha defensat i ha dit que és "bo per al país" i que respecta tots els criteris de seguretat. Dalmases ha recordat que la UE ha dit que Huawei és "una amenaça contra Europa i els sistemes democràtics occidentals" i ha dit que Illa i el Govern hi han tingut tractes "per indicació de Zapatero, l'home fosc de la trama".
Junts ha demanat diverses vegades en comissió que no es tiri endavant aquest contracte -que s'ha adjudicat a una UTE amb presència de Huawei- i ha exigit a Dalmau que "deixi de jugar amb les dades dels catalans". "En el millor dels casos, Catalunya no ha de pagar el mal lobbisme de Zapatero; i en el pitjor dels casos, Catalunya no ha de pagar les corrupteles de Zapatero, la seva família i el PSOE", ha dit, i ha tornat a exigir que aturin el contracte. "Si no, els sortirà molt car a Illa, al Govern i a Catalunya", ha afirmat, i ha advertit que "hi ha massa ombres".