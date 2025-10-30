Junts denuncia que la Generalitat hagi contractat tecnologia xinesa per desplegar la fibra òptica pública

Junts ha criticat que la Generalitat hagi adjudicat a l'empresa catalana Sirt, en aliança amb la xinesa Huawei, el projecte per connectar els serveis públics i equipaments amb una xarxa de fibra òptica pròpia, per valor de 127 milions d'euros. En el concurs s'hi havia presentat també Telefònica, Orange i Vodafone, però finalment l'ha guanyat la unió temporal d'empreses (UTE) Sirt-Connecta, que compta amb tecnologia xinesa. Això no ha agradat als independentistes, que acusen el Govern de "regalar" les dades dels catalans a una companyia -Huawei- que està al punt de mira de la Comissió Europea.
A la comissió d'Unió Europea i Acció Exterior d'aquest dijous, el diputat Francesc de Dalmases ha denunciat davant del conseller, Jaume Duch, aquest fet. "No formalitzin aquest contracte", ha demanat el dirigent independentista. De Dalmases ha alertat dels riscos de tenir tractes amb Huawei perquè situen Catalunya "fora del consens de la Unió Europea". "La Comissió Europea ha dit que Huawei representa un gran risc per als estats membres de la Unió, i que està plenament justificat excloure Huawei en tot allò que afecti les dades i seguretat dels europeus, i demana als estats membres que deixin de contractar Huawei", ha explicat.
El diputat ha denunciat que el Govern hagi "venut" les dades aquesta empresa xinesa i ha dit que és una "contradicció", perquè Duch es defineix com a europeista. "Europa ens posa en alerta i la Xina troba la manera d'entrar a la UE a través de l'estat espanyol gràcies a la Generalitat", ha dit. De Dalmases ha alertat dels riscos d'aquest moviment i ha lamentat el silenci de Duch. "És molt preocupant i una irresponsabilitat el que ha passat", ha afirmat, i ha titllat que la Generalitat actuï de "ninot de palla" de les estratègies del govern espanyol. "Això no ho han fet pagar els catalans", ha dit.
De fet, els juntaires ja van denunciar els contractes del govern espanyol amb Huawei fa uns mesos al Congrés. "El govern espanyol ha d'aclarir quins interessos té en el fet que una empresa xinesa disposi de dades que posen en risc la seguretat dels estats occidentals", apuntava el diputat Josep Pagès al juliol, arran d'un contracte del Ministeri de l'Interior amb l'empresa xinesa per valor de 12,3 milions d'euros per gestionar dades d'escoltes policials i judicials de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. De Dalmases ha anat més enllà i ha recordat que la Comissió Europea ha dit que Huawei és un "proveïdor d'alt risc".
En la resposta, el conseller Duch ha dit que el comerç i les relacions amb la Xina es condicionen al que dicta la Unió Europea. Sobre Huawei, ha assenyalat que "encara no hi ha un contracte", però sí "una proposta de la mesa de contractació" a partir d'una licitació. "No és un contracte amb Huawei, sinó amb una empresa catalana que ha d'assegurar un acord marc de serveis", ha dit, encara que després, aquesta empresa, utilitzi material de l'empresa xinesa.
Duch ha assenyalat que la Comissió Europea no diu res, d'això, sinó que es refereix al 5G. "El contracte no té res a veure amb el 5G, sinó amb fibra òptica", ha insistit. En tot cas, el responsable d'Exteriors ha recordat que la licitació s'ha fet amb garanties perquè sigui del tot compatible amb l'esquema de seguretat. De tota manera, el conseller ha dit que la prioritat hauria de ser potenciar les empreses europees per competir amb les xineses i americanes, per tenir "tecnologia absolutament europea".