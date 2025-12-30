El Govern aportarà prop de 23 milions d'euros més fins al 2029 per finançar la justícia gratuïta

La Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) han formalitzat aquest dimarts un acord que preveu una aportació addicional de 5,7 milions d’euros anuals durant quatre anys (2026-2029) --fins a assolir un total de 22,8 milions d’euros-- per reforçar estructuralment el servei d'assistència jurídica gratuïta a Catalunya. A més, també s'ha signat el nou conveni anual per al torn d'ofici del 2026, que arriba als 74,2 milions. El nou conveni retribueix un 2,5% més els mòduls, n'inclou de nous i reforça el torn d'ofici en partits judicials com Figueres, Santa Coloma de Farners, Cervera, Balaguer i la Seu d'Urgell. El servei de justícia gratuïta inclou, entre d’altres, l’assistència lletrada a detinguts, la designació d’advocats del torn d’ofici i l’acompanyament jurídic en procediments civils, penals, socials, administratius o de família, d’acord amb la normativa vigent.\r\n