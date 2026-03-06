Urtasun demana a Illa convocar partits i sindicats per estudiar mesures de protecció davant la guerra de l'Iran

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha demanat aquest divendres al president de la Generalitat, Salvador Illa, convocar partits, sindicats i la societat civil a una "gran reunió" per mostrar el "rebuig ferm" a la guerra de l'Iran i estudiar les mesures de protecció que l'executiu ha de prendre davant les possibles conseqüències del conflicte. En roda de premsa des de la seu dels Comuns, Urtasun ha fet valdre que la vicepresidenta Yolanda Díaz iniciés aquest dijous un diàleg amb els agents socials. També ha cridat la societat civil a mobilitzar-se com amb la guerra de l'Iraq: "Aquell esperit no fallarà".\r\n